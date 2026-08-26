Od kultnog horora do komedija: Kako je glumački genij Tim Curry obilježio generacije

Kroz desetljeća dugu i bogatu karijeru, glumac Tim Curry stvorio je neke od najupečatljivijih likova u povijesti pop kulture. Od nezaboravnog doktora Frank-N-Furtera pa sve do strašnog klauna Pennywisea, njegova sposobnost potpune transformacije u svaku ulogu ostavila je neizbrisiv trag. Jedinstveni spoj mračnog humora i nevjerojatne karizme osigurao mu je status glumačke ikone koju obožavaju generacije gledatelja diljem svijeta.

Osim pred kamerama, Curry je ostvario nevjerojatan uspjeh u svijetu glazbe te posuđivanju glasa u brojnim animiranim klasicima. Iako se u posljednjih desetak godina povukao iz aktivnog snimanja filmova zbog zdravstvenog stanja, njegov utjecaj na modernu umjetnost i dalje je golem.