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MAJSTOR TRANSFORMACIJE /

Od kultnog horora do komedija: Kako je glumački genij Tim Curry obilježio generacije

Od kultnog horora do komedija: Kako je glumački genij Tim Curry obilježio generacije
Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia
Tim Curry rođen je 19. travnja 1946. godine u Grappenhallu, gradu u Engleskoj. Otac mu je bio vojni kapelan, a majka je radila kao školska tajnica. Zbog očeva posla obitelj se često selila tijekom njegova djetinjstva.
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Kroz desetljeća dugu i bogatu karijeru, glumac Tim Curry stvorio je neke od najupečatljivijih likova u povijesti pop kulture. Od nezaboravnog doktora Frank-N-Furtera pa sve do strašnog klauna Pennywisea, njegova sposobnost potpune transformacije u svaku ulogu ostavila je neizbrisiv trag. Jedinstveni spoj mračnog humora i nevjerojatne karizme osigurao mu je status glumačke ikone koju obožavaju generacije gledatelja diljem svijeta.

Osim pred kamerama, Curry je ostvario nevjerojatan uspjeh u svijetu glazbe te posuđivanju glasa u brojnim animiranim klasicima. Iako se u posljednjih desetak godina povukao iz aktivnog snimanja filmova zbog zdravstvenog stanja, njegov utjecaj na modernu umjetnost i dalje je golem. 

26.8.2026.
18:44
Hot.hrMaja Jakirčević
ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia
Tim CurryPennywiseSmrt Glumca
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