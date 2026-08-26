Nova frizura Erlinga Haalanda već je danima top tema, a to dokazuju i ovi urnebesni memovi

Duga plava kosa svezana u rep, koja se vijori dok nezadrživo juri prema protivničkom golu, postala je vizualni potpis Erlinga Haalanda, gotovo jednako prepoznatljiv kao i njegova nevjerojatna sposobnost postizanja golova.

Godinama je ta frizura bila simbol "vikinške snage" i dio fenomena koji je osvojio nogometni svijet. Međutim, toj je eri došao kraj.

Uoči početka nove sezone Premier lige, norveški napadač Manchester Cityja šokirao je navijače drastičnom promjenom. Otkrio je kratku, gotovo vojničku frizuru koja je pokrenula lavinu reakcija, ali i postavila pitanje o praznovjerju i snazi simbola.

Novi početak uz zvuk škara

Odluka o promjeni imidža nije donesena preko noći. U videu objavljenom na svom YouTube kanalu, gdje je cijeli proces transformacije zabilježen, Haaland je priznao da je o šišanju razmišljao još od završetka Svjetskog prvenstva 2026. godine.

"Razmišljao sam o ovome odmah nakon Svjetskog prvenstva, ali bio sam prezauzet pa to nisam učinio. Sezona sada počinje, stoga je vrijeme za novi, svježi početak", objasnio je 26-godišnji napadač.

Prije nego što je svijetu pokazao konačan rezultat, Haaland je odlučio iznenaditi nekoliko prijatelja i bivših suradnika putem video poziva. Reakcije su bile neprocjenjive.

Njegov suigrač iz Cityja, Jack Grealish, nije bio impresioniran: "Izgledaš kao da imaš deset godina!", dobacio mu je u šali. Legendarni Zlatan Ibrahimović, i sam poznat po dugoj kosi tijekom karijere, bio je također iznenađen.

"Jesi li izgubio okladu?", upitao je.

Možda i najsimpatičniju reakciju imao je njegov bivši trener Pep Guardiola, koji je prošlog ljeta napustio klupu Cityja.

"Nema šanse!", uzviknuo je vidjevši Haalanda bez prepoznatljivih uvojaka. "Sretan si što uopće imaš kosu. Volio bih da je imam!", poručio je Guardiola.

Podršku je dobio i od svoje djevojke, Isabel Haugseng Johansen, koja je bila prisutna tijekom šišanja. "O, moj Bože! Izgleda dobro... izgledaš jako opasno", prokomentirala je uz odobravanje.

Snaga je bila u kosi?

Ipak, iza cijele priče krije se i doza nervoze koju je Haaland priznao. Osvrnuo se na savjet koji mu je jednom dao upravo Ibrahimović. "Zlatan mi je rekao da nikad ne šišam kosu jer je moja snaga u njoj, tako da sam pomalo nervozan", rekao je Norvežanin.

Iako je to vjerojatno izrečeno u šali, prva utakmica sezone dala je materijala za razmišljanje onima sklonijima praznovjerju.

Manchester City je na otvaranju sezone na Etihadu pobijedio Bournemouth rezultatom 2:1, i to nakon preokreta u završnici golovima Marca Guehija i Joška Gvardiola.

No, ono što nije prošlo ispod radara mnogima jest činjenica da se Haaland nije upisao u strijelce. Time je prekinut njegov nevjerojatan niz: u prethodne četiri sezone, svaku je otvorio barem jednim golom u prvom kolu Premier lige.

Više od frizure

Haalandova duga kosa, koju je počeo puštati oko 2021. još kao igrač Borussije Dortmund, prerasla je u globalni fenomen. Postala je neodvojivi dio njegovog brenda i "vikinškog" imidža koji su mediji i navijači objeručke prihvatili.

Na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje je Norvešku odveo do četvrtfinala, nastala je prava "haalandmanija" - navijači su nosili plave perike, a u Miamiju je čak održano i natjecanje za njegovog dvojnika.

Njegova frizura postala je izjava, simbol koji je inspirirao mnoge. Dirljiv je bio i njegov odgovor mladom navijaču iz Brazila po imenu Vinny, koji je bio žrtva vršnjačkog nasilja zbog duge kose.

Haaland mu je snimio poruku podrške: "Duga kosa je stvarno lijepa, zadrži je i ne brini što drugi govore."

Sada, s novom frizurom, Haaland okreće novu stranicu. "Kratka kosa, baš me briga", napisao je na Instagramu.

Za njega je to simbol novog početka, kako na osobnoj razini, tako i za klub koji ulazi u prvu sezonu pod vodstvom novog trenera Enza Maresce nakon odlaska Guardiole.

Hoće li mu kraća kosa donijeti još veću brzinu, kako se našalio Ibrahimović, ili će se navijači s nostalgijom sjećati vikinškog ratnika duge kose, pokazat će sezona. Jedno je sigurno: Haaland ponovno je uspio biti glavna tema, čak i kada ne zabija.