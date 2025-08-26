Smrt sestara i borba s porocima razorili njegov život, a mir je napokon pronašao u vezi s glumicom

Glumac Macaulay Culkin, rodio se 26. kolovoza 1980. u New Yorku te je postao globalno poznat kao dječji glumac zahvaljujući ulozi Kevina McCallistera u hit filmu "Sam u kući". Ipak, uspjeh je došao uz brojne izazove. Culkin je odrastao u velikoj obitelji, a život mu je obilježila i tragedija – dvije njegove sestre, Dakota i Quinn, preminule su u ranijoj dobi, što je ostavilo dubok trag na njegovoj obitelji i emocionalnom životu. Tijekom tinejdžerskih godina povukao se iz aktivne glumačke scene i suočio se s raznim izazovima, uključujući nesuglasice s ocem i medijskim pritiscima. Pojavljivale su se i glasine o njegovoj navodnoj ovisnosti, dok je 2004. bio uhićen zbog posjedovanja droge, ali je kasnije izbjegao zatvorsku kaznu priznanjem krivice.

U privatnom životu, ova američka zvijezda je bila u braku s glumicom Rachel Miner od 1998. do 2002. godine. Nakon toga, bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom Milom Kunis od 2002. do 2010. godine. Od 2017. godine u vezi je s glumicom Brendom Song, koju je upoznao na snimanju filma Changeland. Par je 2021. godine dobio sina Dakotu, a u prosincu godinu dana kasnije i sina Carsona.