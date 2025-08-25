Ana Kurnjikova je neprepoznatljiva: Ovako sada izgleda nekoć najpopularnija tenisačica na svijetu

Bilo je vrijeme kada je ime Ane Kurnjikove bilo sinonim za tenis, slavu i glamur. Krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih, ruska tenisačica nije bila samo sportska zvijezda, već globalni fenomen čija je popularnost nadilazila granice sportskih arena. Njezino je lice krasilo naslovnice časopisa, a njezino ime bilo je najtraženiji pojam na tek stasalom Googleu. A onda, na vrhuncu slave, jednostavno je nestala. Danas, u 2025. godini, Ana Kurnjikova živi životom koji je potpuna suprotnost vrtoglavoj slavi koja ju je nekoć pratila, posvećena obitelji i brižljivo čuvanoj privatnosti u svom domu u Miamiju.

Bljesak meteora: Uspon i prerani kraj karijere

Anina karijera bila je poput eksplozije. Na scenu je stupila kao tinejdžersko čudo, sa samo 15 godina stigavši do trećeg kola US Opena gdje ju je zaustavila legendarna Steffi Graf. Godinu dana kasnije, kao 16-godišnjakinja, igrala je polufinale Wimbledona, potvrdivši svoj status jedne od najperspektivnijih tenisačica svijeta.

Iako nikada nije osvojila pojedinačni WTA turnir, dosegla je osmo mjesto na svjetskoj ljestvici, a njezina prava snaga ležala je u igri parova. S partnericom Martinom Hingis, s kojom je činila duo prozvan "Spice Girls tenisa", osvojila je dva Australian Opena (1999. i 2002.) i postala svjetski broj 1 u parovima.

No, iza blještavila reflektora i sportskih uspjeha krila se bolna stvarnost. Kronični problemi s leđima i kralježnicom postajali su sve teži. Bolovi su bili toliko iscrpljujući da je, kako je kasnije priznala, jedva mogla zavezati cipele. Godine 2003., sa samo 21 godinom, bila je prisiljena prekinuti profesionalnu karijeru koja je obećavala još mnogo toga.

Više od sportašice: Globalni fenomen

Ono što je Kurnjikovu izdvajalo bila je njezina nevjerojatna popularnost izvan terena. Postala je ikona stila i jedna od najprepoznatljivijih osoba na planetu. Krasila je naslovnice časopisa poput FHM-a i Sports Illustrateda, a 2002. godine proglašena je najseksi ženom svijeta, ispred Britney Spears i Jennifer Lopez. Ostavila je trag i u Hollywoodu, kratkom ulogom u hit komediji "Ja, ja i Irena" s Jimom Carreyjem.

Njezina slava pretočila se i u iznimno unosne sponzorske ugovore s brendovima poput adidasa i Omege. Procjenjuje se da je njezino bogatstvo danas oko 46 milijuna eura, od čega je tek manji dio, oko 3,2 milijuna eura, zaradila od nagrada na turnirima. Ostatak je plod njezina statusa globalnog brenda.

Život izvan reflektora: Ljubav, obitelj i potraga za privatnošću

Upravo u vrijeme kada se njezina karijera gasila zbog ozljeda, započelo je najvažnije poglavlje njezina privatnog života. Godine 2001., na snimanju spota za pjesmu "Escape", upoznala je španjolsku glazbenu superzvijezdu Enriquea Iglesiasa. Planula je ljubav koja traje i danas, više od dva desetljeća kasnije.

Par živi povučenim životom u vili vrijednoj oko 24 milijuna eura u Miamiju, u susjedstvu poznatom kao "Billionaire's Bunker". Njihova želja za privatnošću je ekstremna. Nakon što su preživjeli zastrašujuće iskustvo s uhodom koji je plivajući pokušao doći do njihove kuće, poduzeli su drastične mjere sigurnosti. Oko imanja su podigli zid visok gotovo pet metara, a visoka živica i palme osiguravaju da njihovo troje djece – sedmogodišnji blizanci Nicholas i Lucy te petogodišnja Mary – mogu odrastati daleko od znatiželjnih pogleda.

Ana Kurnjikova danas: Rijetka pojavljivanja i nova svrha

U 2025. godini, Ana je prvenstveno majka. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a svako njezino pojavljivanje izaziva veliku pažnju. Početkom godine, obožavatelji su bili zabrinuti kada je fotografirana u invalidskim kolicima s ortopedskom čizmom. Međutim, njezina svekrva, Isabel Preysler, ubrzo je pojasnila da se radilo tek o "manjem uganuću stopala".

Da se potpuno oporavila, potvrdile su fotografije iz lipnja 2025., kada je snimljena nasmijana i zdrava u kupovini namirnica sa svojom djecom. Enrique Iglesias je u jednom od rijetkih komentara o obiteljskom životu izjavio: "Opuštam se kod kuće s djecom, uživam voditi ih u školu i gledati kako rastu. To želim iskoristiti."

Osim obiteljskog života, Kurnjikova je pronašla novu svrhu u humanitarnom radu. Djeluje kao globalna ambasadorica za program "Five & Alive", koji se bavi zdravstvenim krizama djece mlađe od pet godina, a surađuje i s organizacijom Boys & Girls Club of America.

Ana Kurnjikova uspjela je u onome što mnogim zvijezdama ne polazi za rukom: nakon što ju je ozljeda prisilila da napusti svijet tenisa, uspjela je redefinirati svoj identitet. Svoju sreću i ispunjenje pronašla je ne pod svjetlima reflektora, već u miru vlastitog doma, okružena ljubavlju obitelji i posvećena pomaganju drugima. Put od najtraženije žene svijeta do povučene majke i filantropkinje njezina je najveća životna pobjeda.