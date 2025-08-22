Skandal u svijetu slobodne borbe: Hoće li se bivši UFC prvak moći oporaviti nakon ovog incidenta?

Sean Strickland, bivši UFC prvak srednje kategorije i jedan od najpolarizirajućih boraca današnjice, ponovno je u središtu pozornosti, ali ovoga puta izvan oktogona. Poznat po svom agresivnom stilu borbe i još agresivnijem jeziku, Strickland je suspendiran na šest mjeseci nakon što je fizički napao borca na regionalnom MMA događaju. Ovaj incident samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate njegovu karijeru, postavljajući pitanje gdje se povlači granica između provokativne ličnosti i neprihvatljivog ponašanja.

Put od problematične mladosti do UFC prvaka

Da bismo razumjeli Seana Stricklanda (34), potrebno je pogledati u njegovu turbulentnu prošlost. Odrastao je u Coroni, Kalifornija, u domu s fizički i psihički nasilnim ocem, što je ostavilo duboke ožiljke. U adolescenciji je bio pod utjecajem djeda s neonacističkim ideologijama te je u devetom razredu izbačen iz škole zbog zločina iz mržnje. Upravo ga je taj događaj, na majčinu inicijativu, odveo u svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA), koje su mu, prema vlastitim riječima, pomogle da prevlada rasistička uvjerenja.

Profesionalnu karijeru započeo je 2008. godine, dominirajući u organizaciji King of the Cage gdje je postao prvak srednje kategorije. U UFC je stigao 2014. i postupno gradio svoj put prema vrhu. Vrhunac karijere dosegnuo je u rujnu 2023. na UFC 293 priredbi, kada je šokirao svijet i jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Israela Adesanyu te osvojio pojas prvaka. Titulu je izgubio već u prvoj obrani, u siječnju 2024., u tijesnoj borbi protiv Dricusa du Plessisa.

Incident koji je prelio čašu: Tučnjava na Tuff-N-Uff 145

Posljednji u nizu incidenata dogodio se 29. lipnja 2025. na regionalnoj priredbi Tuff-N-Uff 145 u Las Vegasu. Strickland je bio u kutu svog timskog kolege Milesa Hunsingera u borbi protiv Luisa Hernandeza. Nakon što je Hernandez pobijedio gušenjem, pobjedu je proslavio provokativnom gestom "crotch chop" i, prema navodima, povicima usmjerenim prema Stricklandovom kutu.

Stricklandova reakcija bila je trenutačna i nepromišljena. Preskočio je ogradu, uletio u kavez i zadao nekoliko udaraca Hernandezu prije nego što je osiguranje uspjelo intervenirati. Iako je napadnuti borac kasnije izjavio da ne zamjera Stricklandu i tražio da ga se ne kazni, Atletska komisija Nevade (NSAC) nije mogla ignorirati takvo kršenje pravila.

Odluka Atletske komisije Nevade

Na saslušanju održanom 21. kolovoza 2025., NSAC je donio konačnu odluku.

Sean Strickland: Dobio je šestomjesečnu suspenziju, koja retroaktivno teče od dana incidenta i istječe 29. prosinca 2025. Uz to, kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 dolara (oko 4.600 €) i dodatnim sudskim troškovima. Suspenzija mu se može smanjiti za 45 dana ako uspješno završi program kontrole bijesa.

Chris Curtis: Njegov timski kolega, koji je također ušao u kavez, ali nije udarao Hernandeza, kažnjen je s 2.500 dolara (oko 2.300 €) i službenom opomenom, ali bez suspenzije.

Predsjednik komisije, Dallas Haun, pohvalio je Stricklanda zbog suradnje i preuzimanja odgovornosti, no naglasio je da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da se mora sankcionirati radi očuvanja sigurnosti i profesionalizma u sportu.

Borac definiran kontroverzama

Ova suspenzija samo je vrh sante leda kada je riječ o Stricklandovom kontroverznom ponašanju. Njegove izjave često su na rubu ili daleko preko granice prihvatljivog. Godine 2022. na Twitteru je izjavio da bi se "osjećao kao neuspješan muškarac" da ima homoseksualnog sina. Na konferenciji za medije uoči borbe u Torontu ušao je u žestoku verbalnu raspravu s novinarom zbog pitanja o toj izjavi i transfobnim stavovima, nazivajući ga "infekcijom" i "definicijom slabosti".

Izražavao je i mizogine stavove, tvrdeći da "žene treba maknuti s tržišta rada", a jednom je prilikom šokirao javnost izjavom da bi "volio ubiti nekoga u ringu". Unatoč svemu, predsjednik UFC-a Dana White dosljedno ga brani, pozivajući se na slobodu govora i odbijajući cenzurirati svoje borce, što je izazvalo kritike medija poput ESPN-a.

Suspenzija dolazi u ključnom trenutku za Stricklanda, koji se nakon dva poraza u posljednje tri borbe nadao brzom povratku i novom napadu na titulu. Sada će morati pričekati kraj godine, a njegova budućnost ovisit će ne samo o izvedbama u oktogonu, već i o sposobnosti da kontrolira svoj temperament izvan njega. Njegov talent je neosporan, no ostaje pitanje hoće li ga povijest pamtiti kao velikog borca ili kao kontroverznu figuru čiji je potencijal ostao zasjenjen vlastitim ispadima.