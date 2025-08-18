Užasavajući prizori u kavezu: Monstruoznim nokautom ga poslao u bolnicu! 'Zubi su mu stisnuti'

U noći koja će se dugo pamtiti u svijetu mješovitih borilačkih vještina, United Center u Chicagu bio je poprište UFC 319 spektakla. Iako je glavna borba večeri privlačila najviše pažnje, sunaslovni okršaj u perolakoj kategoriji između neporaženog Leronea Murphyja i debitanta Aarona Pica ukrao je show, završivši na način koji je istovremeno oduševio i šokirao publiku – jednim od najspektakularnijih nokauta godine.

Visoka Očekivanja i Uloga Autsajdera

Svijet borilačkog sporta s nestrpljenjem je iščekivao debi Aarona Pica, bivše zvijezde Bellator MMA promocije i borca s pedigreom vrhunskog hrvača i amaterskog boksača. Njegov dolazak u UFC najavljivan je kao početak nove ere, a kladionice su ga postavile kao izrazitog favorita (-180) u meču protiv Leronea "The Miracle" Murphyja.

S druge strane, Murphy je u oktogon ušao kao autsajder (+140) unatoč savršenom profesionalnom omjeru (16-0-1) i statusu šestog rangiranog izazivača u diviziji. Britanac, koji je u borbu uskočio kao zamjena za ozlijeđenog Movsara Evloeva, bio je tiha prijetnja, tehnički potkovan borac poznat po svojoj smirenosti i taktičkoj zrelosti. Malo tko je, međutim, očekivao da će upravo on biti taj koji će ispisati povijest.

Agresija kao Mač s Dvije Oštrice

Od prvog zvuka gonga, borba se odvijala prema očekivanom scenariju. Aaron Pico krenuo je furiozno, vršeći konstantan pritisak i tjerajući Murphyja na povlačenje. Njegove brze boksačke kombinacije i snažni udarci u tijelo jasno su uzdrmali Britanca u prvim minutama. Pico je uspješno kombinirao udarce s hrvanjem, nakratko srušivši Murphyja i pokušavajući uspostaviti kontrolu uz ogradu kaveza. Činilo se da je samo pitanje vremena kada će Picova agresija slomiti Murphyjev otpor.

Murphy je, međutim, pokazao iznimnu staloženost. Uspio je preživjeti početnu oluju, obraniti se od pokušaja rušenja i vratiti borbu na noge. Upravo je tada, dok je Pico nastavljao s neumoljivim napadima, Murphy počeo čitati njegove kretnje. "Znao sam da je preagresivan. Rekao sam da ću njegovu agresiju iskoristiti protiv njega", izjavio je Murphy nakon borbe.

Trenutak Koji je Promijenio Sve

Ključni trenutak dogodio se na 3 minute i 21 sekundi prve runde. Dok je Pico ponovno jurišao prema naprijed, spreman zadati novi udarac, Murphy je izveo potez genijalnosti. Savršeno tempiranim okretom lansirao je razoran lakat iz okreta (spinning back elbow) koji je precizno pogodio Pica u bradu.

Udarac je bio toliko snažan i čist da je Pico bio nokautiran prije nego što je uopće pao na pod. Beživotno se srušio na leđa, a sudac je istog trena prekinuo borbu. Bio je to deseti nokaut takvim udarcem u povijesti UFC-a i trenutak koji je Leronea Murphyja lansirao u orbitu.

Slava za Jednog, Briga za Drugog

"Ovaj sport se svodi na trenutke, a ja sam upravo stvorio jedan", rekao je ushićeni Murphy u intervjuu nakon meča, dok je publika u Chicagu bila na nogama. Odmah je iskoristio priliku i prozvao prvaka Alexandera Volkanovskog: "Ja sam sljedeći u redu. Idemo, Volkanovski!"

Odgovor nije trebalo dugo čekati. Prvak se oglasio na društvenim mrežama samo nekoliko minuta kasnije s jasnom porukom: "Vidimo se u prosincu @LeroneMurphy. Čestitam." Ovim nokautom, koji mu je donio i bonus za "Izvedbu večeri" u vrijednosti od 50.000 €, Murphy je produžio svoj niz neporaženosti na 17-0-1 i gotovo sigurno osigurao borbu za naslov prvaka.

Zastrašujući Trenuci u Oktogonu

Dok je Murphy slavio svoj najveći trenutak u karijeri, u oktogonu se odvijala dramatična i zabrinjavajuća scena. Aaron Pico ležao je bez svijesti nekoliko dugih trenutaka. Medicinskom timu trebalo je gotovo 20 sekundi samo da mu uspiju izvaditi štitnik za zube.

Komentator i bivši dvostruki prvak, Daniel Cormier, kasnije je opisao uznemirujuće detalje. "To je bio težak nokaut. Zubi su mu bili stisnuti zajedno, nisu mu mogli izvaditi štitnik za zube. To je vrlo zabrinjavajuće za Aarona Pica", rekao je Cormier, izražavajući zabrinutost za njegovu budućnost. Predsjednik UFC-a, Dana White, na konferenciji za medije potvrdio je da je Pico prevezen u bolnicu. "Nisam doktor, ali reći ću da sigurno ima potres mozga", izjavio je White.

Daniel Cormier describes the scary aftermath of Aaron Pico’s spinning elbow KO loss. 😱😲



"His teeth were clenched together, they couldn’t get the mouthguard out. That’s very concerning for Aaron Pico. He’s gotten knocked out really bad."



(via @dc_mma) pic.twitter.com/U8kO1MENZ6 — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) August 17, 2025

Lerone Murphy je u Chicagu dokazao da ga se nikada ne smije podcijeniti. Iskoristio je svoju priliku na najvećoj pozornici i jednim potezom osigurao borbu za pojas. Za Aarona Pica, ovo je bio brutalan podsjetnik na okrutnost ovog sporta i početak teškog puta oporavka. Perolaka kategorija dobila je novog, opasnog izazivača, a fanovi borbu kojoj se mogu veseliti krajem godine.