Kraj Conora McGregora: Svijet slobodne borbe protresla šokantna vijest

Svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA) zatekla je vijest koja označava kraj jedne ere. Conor McGregor, irska superzvijezda i jedan od najprepoznatljivijih sportaša današnjice, službeno je uklonjen s popisa aktivnih boraca Ultimate Fighting Championshipa (UFC). Ova odluka, donesena sredinom kolovoza 2025., potvrđuje ono o čemu se dugo nagađalo i ostavlja golemu prazninu u sportu koji je upravo on vinuo u mainstream popularnost.

McGregor, bivši dvostruki prvak, nije se borio od srpnja 2021. godine, a njegov odlazak s rostera simboličan je kraj karijere koja je bila jednako obilježena briljantnim pobjedama koliko i kontroverzama izvan oktogona.

Zašto je "The Notorious" uklonjen s rostera?

Glavni razlog za ovu drastičnu odluku leži u McGregorovoj dugotrajnoj neaktivnosti. Njegova posljednja borba bila je treći okršaj s Dustinom Poirierom na UFC 264 priredbi, kada je doživio stravičan prijelom noge koji ga je udaljio od natjecanja na više od tri godine. Iako je povratak bio najavljivan nekoliko puta, uključujući i otkazanu borbu protiv Michaela Chandlera sredinom 2024. zbog nove ozljede, postajalo je sve jasnije da se McGregorov fokus udaljava od sporta.

Predsjednik UFC-a, Dana White, u više je navrata izrazio sumnju u Irčev povratak, ističući kako je McGregor zaradio stotine milijuna eura i da mu borba više nije životni prioritet. "Kada zaradite toliko novca, teško je ustajati svako jutro i primati udarce u glavu", izjavio je White ranije. McGregorova posvećenost poslovnim pothvatima, poput njegovog viskija Proper No. Twelve i glumačkog debija u filmu "Road House", te nedavni ulazak u suvlasništvo promocije Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), samo su potvrdili da je njegova borilačka karijera u drugom planu.

Meteorski uspon: Od vodoinstalatera do dvostrukog prvaka

Put Conora Anthonyja McGregora (rođen 14. srpnja 1988. u Dublinu) jedna je od najinspirativnijih sportskih priča. Odrastajući u radničkom predgrađu Crumlin, počeo je trenirati boks s 12 godina kako bi se obranio od nasilnika. Nakon kratkog i neuspješnog razdoblja kao vodoinstalaterski naučnik, odlučio je u potpunosti se posvetiti snu o MMA karijeri.

Profesionalni debi imao je 2008. godine, a slavu je stekao u europskoj promociji Cage Warriors. Tamo je 2012. godine postigao nešto što nitko prije njega nije – postao je istovremeni prvak u perolakoj i lakoj kategoriji. Taj uspjeh privukao je pažnju UFC-a, koji ga je potpisao početkom 2013. godine.

Osvajanje UFC-a i ispisivanje povijesti

McGregorov dolazak u UFC bio je poput oluje. Svojom karizmom, samopouzdanjem i nevjerojatnom sposobnošću "trash talka" odmah je privukao pažnju, no sve je potkrijepio spektakularnim izvedbama u kavezu. Nizao je pobjede, a vrhunac prvog dijela karijere dogodio se u prosincu 2015. na UFC 194. Tada je za samo 13 sekundi nokautirao Joséa Alda, legendarnog brazilskog borca koji nije bio poražen čitavo desetljeće, i postao neosporni prvak perolake kategorije. Taj nokaut i danas je najbrži u povijesti UFC borbi za titulu.

No, McGregor se nije zaustavio. U studenom 2016. na UFC 205 priredbi u New Yorku, dominantnom je izvedbom pobijedio Eddieja Alvareza i osvojio pojas u lakoj kategoriji. Time je ispisao povijest kao prvi borac koji je istovremeno držao titule u dvije različite težinske kategorije, zacementiravši svoj status ikone sporta.

Globalna superzvijezda i kontroverze

McGregor je postao najveća "pay-per-view" zvijezda u povijesti MMA. Njegove borbe rušile su rekorde gledanosti, a okršaj protiv Khabiba Nurmagomedova na UFC 229 i danas je najprodavaniji MMA događaj svih vremena. Njegova popularnost prešla je granice sporta, što je dokazao boksačkim mečem protiv Floyda Mayweathera Jr. 2017. godine, jednim od najlukrativnijih sportskih događaja u povijesti.

Ipak, njegovu karijeru pratile su i brojne kontroverze, od napada na autobus s borcima do raznih problema sa zakonom. Njegova "Notorious" persona često je prelazila granice sportskog rivalstva, donoseći mu jednako kritika koliko i obožavatelja.

Conor McGregor napušta UFC kao fenomen koji je promijenio borilački sport zauvijek. Od socijalne pomoći do statusa najplaćenijeg sportaša na svijetu, njegova priča ostat će upisana u povijest. Iako više nije na službenom popisu boraca, njegova ostavština i utjecaj na generacije koje dolaze osjećat će se još dugo.