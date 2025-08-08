Bila je vrhunska sportašica pa postala eskort dama: Naplaćivala oko 560 € po satu, suprug znao za sve

Suzy Favor Hamilton nekoć je bila zlatna djevojka američke atletike, trostruka olimpijka čije je lice krasilo naslovnice i reklamne kampanje. Njezina priča o uspjehu, međutim, skrivala je mračnu stranu obilježenu pritiskom, tragedijom i borbom s mentalnom bolešću koja ju je na kraju odvela u tajni život jedne od najtraženijih eskort dama u Las Vegasu. Ovo je priča o njezinom nevjerojatnom usponu, šokantnom padu i teškom putu prema oporavku.

Zlatna djevojka američke atletike

Rođena 1968. u Wisconsinu, Suzy Favor pokazala je talent za trčanje već s devet godina. Njezina karijera strelovito je napredovala. U srednjoj školi obarala je nacionalne rekorde, a na Sveučilištu Wisconsin postala je prava sportska ikona. Osvojila je rekordnih devet NCAA prvenstava i čak 32 naslova Big Ten konferencije, čime je zaslužila titulu najbolje sportašice u povijesti te konferencije.

Njezina dominacija na sveučilišnoj razini osigurala joj je mjesto u američkoj olimpijskoj reprezentaciji čak tri puta: u Barceloni 1992., Atlanti 1996. i Sydneyu 2000. godine. U devedesetima je bila jedna od najboljih američkih trkačica na srednje pruge, osvojivši sedam nacionalnih prvenstava na 1500 metara. Njezin imidž savršene sportašice donio joj je unosne sponzorske ugovore s brendovima poput Nikea. Izvana, Suzy je živjela američki san.

Slom u Sydneyu i početak spirale

Olimpijske igre u Sydneyu 2000. godine trebale su biti kruna njezine karijere. Godinu dana ranije, njezin brat Dan, koji se borio s bipolarnim poremećajem, počinio je samoubojstvo. Suzy je bila shrvana, ali je tragediju pretvorila u motivaciju, obećavši si da će osvojiti medalju u njegovu čast.

U finalnoj utrci na 1500 metara, Suzy je vodila veći dio utrke. No, u posljednjem krugu, dok su je suparnice počele prestizati, dogodilo se nešto neočekivano. Suzy je pala. U početku se mislilo da je riječ o ozljedi ili iscrpljenosti. Godinama kasnije, priznala je istinu: namjerno se srušila. Preplavljena tjeskobom i paničnim napadom zbog golemog pritiska, osjećala je da ne može pobijediti i pad joj se činio jedinim izlazom. "Umjesto da završim utrku, rekla sam si: 'Samo padni.' I odmah sam pala," otkrila je kasnije. Taj trenutak bio je početak njezinog dugog i bolnog poniranja.

Dvostruki život: Od majčinstva do eskort dame

Nakon Sydneyja, Suzy se povukla iz javnosti, posramljena i paranoidna. Ubrzo je rodila kćer i nadala se da će joj majčinstvo donijeti mir, no njezina anksioznost se pogoršala. Počela je osjećati suicidalne misli, a liječnici su joj pogrešno dijagnosticirali depresiju, propisavši joj antidepresive. Ti lijekovi, kako se kasnije ispostavilo, bili su katastrofalni za njezino stanje. Suzy je, naime, imala nedijagnosticirani bipolarni poremećaj, a antidepresivi su kod nje potaknuli manične epizode.

Osjećala se "na vrhu svijeta", a inhibicije su nestajale. U potrazi za uzbuđenjem, predložila je suprugu Marku Hamiltonu, s kojim je bila od fakulteta, da za 20. godišnjicu braka odu u Las Vegas i isprobaju trojac. To iskustvo bilo je okidač. Uskoro se počela sama vraćati u Vegas, unajmljujući muške eskorte. Ubrzo je pomislila: "Zašto bih ja plaćala za seks, kad netko može plaćati meni?"

Pod pseudonimom "Kelly Lundy", postala je eskort dama, naplaćujući svoje usluge oko 560 € po satu. Njezin suprug Mark znao je za njezin dvostruki život. Iako mu se to nije sviđalo, prihvatio je situaciju, nadajući se da je to faza. Čak joj je kupio stan u Vegasu kako bi bila sigurnija. "Mislio sam da je sigurnije da ima bazu nego da skakuće iz hotela u hotel," priznao je. Dok je Suzy danju bila poznata sportašica i majka, noću je postajala Kelly, jedna od najviše rangiranih eskort dama u gradu grijeha.

Razotkrivanje i put prema oporavku

Njezin tajni život razotkriven je u prosincu 2012. godine, kada ju je suočio novinar s portala The Smoking Gun. Priča je odjeknula poput bombe. Suzy je izgubila sponzore, a Big Ten konferencija preimenovala je nagradu koja je nosila njezino ime. Usred javne sramote i kaosa, napokon je stigla ispravna dijagnoza: bipolarni poremećaj.

Liječnici su objasnili da su antidepresivi potaknuli maniju, stanje koje karakterizira euforija, smanjena potreba za snom, rizično ponašanje i hiperseksualnost. "To nisam bila ja. Stalno pokušavam naglasiti da to nisam bila ja. To je bila bolest," izjavila je Suzy.

Svoju potresnu priču detaljno je opisala u memoarima "Fast Girl", koristeći svoju platformu za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju. Iako se 2021. razvela od Marka, ističe njegovu ključnu ulogu u njezinom oporavku. Danas se bavi umjetnošću i aktivizmom, a njezina priča služi kao snažan podsjetnik da se iza fasade savršenog uspjeha često kriju duboke i složene ljudske borbe.