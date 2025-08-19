Otvorila OnlyFans i digla prašinu: Američka tenisačica spojeve naplaćuje 1000 dolara!

Američka tenisačica Sachia Vickery, trenutno 559. na WTA ljestvici, progovorila je o svojoj odluci da otvori profil na platformi OnlyFans, ističući da je to bila neočekivana, ali unosna odluka. Iako u početku nije planirala baviti se sadržajem na toj platformi, promijenila je mišljenje zbog financijske koristi i osobnog zadovoljstva.

Vickery smatra da je to najlakše zarađen novac u njezinu životu te ju ne zanimaju mišljenja drugih ljudi. Također je dodala da više ne pristaje na spojeve bez prethodnog pologa, tražeći 1.000 dolara kako bi izbjegla loša iskustva koja je imala u prošlosti.

Otkrila je i da ju je iznos koji je zaradila u prva dva dana na OnlyFansu potpuno iznenadio, a platformu vidi kao način da osigura stabilan prihod u trenucima kad nije aktivna na turnirima.

Vickery se na kvalifikacijama za US Open vraća na teren nakon pol godine pauze. U aktualnoj sezoni ostvarila je tri pobjede, uključujući dvije na Australian Openu, a najbolji rezultati u karijeri su joj polufinala na WTA turnirima u Aucklandu i Monterreyju 2018. godine.

Poznata je i po obiteljskim vezama s LeBronom Jamesom, preko bivšeg očuha, a njegovu majku Gloriju opisuje kao osobu koja joj je bliska poput članice obitelji.