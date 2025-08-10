Pornozvijezda i nogometaš su u vezi! Svi pričaju kako se promijenila: 'Potpuno je druga osoba'

Teanna Trump, zvijezda industrije za odrasle i igrač Villarreala Nicolas Pepe, potvrdili su da su u vezi. Trump je, čini se, potvrdila svoju vezu s reprezentativcem Obale Bjelokosti nakon što je u prosincu prošle godine podijelila njihovu zajedničku sliku na večeri. Pepe - koji sada igra za Villarreal u Španjolskoj - bio je oženjen francuskom influencericom Fanny B, ali je potvrdio prekid prije nego što je viđen s Teannom Trump, pisao je u svibnju Daily Mail. Trump je potvrdila da žive zajedno u Valenciji, nakon što je objavila video koji prikazuje kako pere rublje. Dvadesetdevetogodišnjakinja se u videu objavljenom na Snapchatu našalila:

Strani mediji pišu kako su Teanna Trump i Nicolas Pepe sad protagonisti jedne od najneočekivanijih i najpraćenijih ljubavnih priča u svijetu sporta. Njihova veza, koja je od suptilnih glasina prerasla u javnu potvrdu, ne prestaje intrigirati medije i javnost, spajajući naizgled nespojive svjetove profesionalnog nogometa i industrije za odrasle.

"Ludo je kako sam tako brzo promijenila posao. Bila sam porno zvijezda, a sada sam sobarica."

Ova objava, kao i brojne druge, svjedoči o njezinoj transformaciji. Izvori tvrde da je Teanna "potpuno druga osoba" otkako je s Pepeom te da je njihova veza iskrena i nije marketinški trik. Često provodi vrijeme s Pepeovom djecom, što također dijeli sa svojim pratiteljima.

Par ne skriva ni da uživa u luksuzu. Pepe je svoju djevojku iznenadio skupocjenim poklonima, uključujući Goyard torbicu vrijednu preko 2.000 eura za Valentinovo, a nedavno su zajedno preuzeli njegov novi, po narudžbi rađeni automobil – Audi RS6-R ABT, čija se vrijednost procjenjuje na oko 167.000 eura.

Pepe je prvi put viđen na spoju s Teannom Trump prošle godine, što je izazvalo glasine da je prekinuo sa svojom dugogodišnjom partnericom s kojom dijeli dvoje djece.

Glasine o vezi nogometaša i bivše glumice za odrasle počele su kružiti sredinom 2024. godine, nedugo nakon što je Pepe potpisao za Villarreal. Teanna je viđena u VIP loži na stadionu Estadio de la Ceramica tijekom utakmice protiv Atletico Madrida, a ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile i njezine fotografije u dresu Villarreala.

Dok Pepe pokušava oživjeti svoju karijeru u španjolskom Villarrealu, čini se da je izvan terena pronašao novu sreću i stabilnost uz kontroverznu Amerikanku koja je zbog njega promijenila život iz korijena.

Teanna Trump (29), rođena kao Keanna Nichele Jones. U industriju filmova za odrasle ušla je 2014. godine, s tek navršenih 18 godina. Njezina karijera brzo je krenula uzlaznom putanjom te je surađivala s najvećim produkcijskim kućama, a 2016. godine osvojila je prestižnu AVN nagradu za najbolju novu zvijezdu.

Pojavila se i u dokumentarnom serijalu "Hot Girls Wanted: Turned On", gdje je govorila o svom iskustvu u industriji. Iako je stekla veliku popularnost i prikupila više od 1.3 milijuna pratitelja na Instagramu, Trump je 2020. godine objavila da se povlači iz snimanja za velike studije. Od tada se fokusirala na samostalno kreiranje sadržaja za pretplatničke platforme poput OnlyFansa. Njezin život doživio je potpuni zaokret kada je u njega ušao Nicolas Pepe.

Dok Nicolas Pepe na terenu traži povratak u staru formu koja ga je i proslavila, čini se da je izvan njega pronašao mirnu luku. Priča o nogometašu i bivšoj zvijezdi filmova za odrasle, koja je započela kao senzacionalistička vijest, pretvorila se u priču o ljubavi, novom početku i spajanju dvaju potpuno različitih svjetova pod suncem Španjolske.