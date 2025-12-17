'Neću lagati'! Jedna od najboljih ikad šokirala priznanjem: 'Platila sam cijenu'

Gabriela Braga Guimarães, poznata kao Gabi Guimarães, jedna je od najboljih svjetskih odbojkašica današnjice i općenito u povijesti. No, njezin odbojkaški put bio je prepun izazova. Na putu prema odbojkaškom olimpu, Gabriela Guimarães susrela se s predrasudama. Naime, Gabi je u razgovoru za Olympics.com šokirala priznanjem kako je kao mlada igračica bila podcijenjena zbog svoje visine. U odbojci postoji stereotip da “prava odbojkašica” mora biti izrazito visoka. Gabi je otkrila da je morala raditi više od drugih kako bi to nadoknadila i prilagodila svoje tijelo igri:

'Morala sam trenirati više od ostalih'

"Neću lagati, nije lako, nikad i nije bilo meni lako“ priznaje Gabi.

"Tijekom karijere shvatila sam da ću morati raditi malo više od drugih. Moja visina zaista otežava situaciju: moram biti fizički izuzetno spremna kako bih mogla kretati po terenu, moram skočiti do svog maksimuma na svakoj lopti, tako da mi uvijek trebaju snažne noge. Nije fizički lako. Shvatila sam u određenom trenutku da moram učiniti više nego svi ostali. Zato pazim na san, na hranu, praktički ne izlazim iz kuće radi zabave. Šalim se da sam skoro starica, da ništa ne radim, spavam kao luda kako bih se mogla odmoriti i oporaviti. To je cijena koju plaćam, zar ne? Moramo se odreći mnogih stvari, ali u svom procesu morala sam shvatiti da moram činiti još više.“

Gabi iz Belo Horizontea morala je raditi dvostruko više od drugih igračica zbog svoje visine. Iako je visina od 180 cm iznad prosjeka za brazilske žene, smatrali su je preniskom u ranim godinama odbojke. Zato je i mlađim selekcijama nailazila na odbijenice.

'Puno sam radila na razvijanju svog vodstva'

Osvježavajuća strana Gabiinog savršeno usklađenog rasporeda dovela ju je do toga da postane odbojkaška zvijezda koja postavlja primjer svojoj ekipi o tome što znači biti član reprezentacije.

U vremenima transformacija za brazilsku žensku odbojkašku reprezentaciju, Gabriela Braga Guimarães ostala je konstantna figura i glavna osovina brazilske ženske odbojkaške reprezentacije.

Gabi je kapetanica Seleção od 2022. godine. To je i više nego dokazala na FIVB Svjetskom prvenstvu 2025., vodeći Brazil do vrha u Skupini C s omjerom 3-0 i osiguravajući plasman u četvrtfinale.

"Puno sam radila na razvijanju svog vodstva,“ izjavila je Gabi.

"Pokušavam postaviti primjer unutar nacionalne reprezentacije, posebno kako bih djevojkama pokazala važnost prehrane, oporavka, treninga. Ne možete samo biti ona velika majka na terenu. Pokušavam i komunicirati puno više kako bih im pokazala što treba učiniti. No mislim da je najvažnije pomoći im da preuzmu vlastitu odgovornost. Nisam toliko agresivna kao druge djevojke jer smo vidjeli različite vrste lidera, ali pokušavam imati vodstvo koje se više temelji na komunikaciji", dodala je Gabriela Braga Guimarães.

Od svog debija u reprezentaciji 2012. godine, 31-godišnja Gabi postala je jedna od najsjanijih zvijezda i ključnih igračica tima, pomažući im da osvoje srebrnu medalju na Tokiju 2020. 2021. godine, a prošle godine i brončanu medalju u Parizu.

To je uslijedilo nakon četvrte srebrne medalje u šest izdanja Lige nacija u odbojci (VNL), gdje su ih na kraju u Łódźu, Poljska porazile olimpijske prvakinje Italija. To u Gabi budi miješane osjećaje — ponosna je na trud, ali daleko od zadovoljne.

'U odbojci smo pod stalnim pritiskom'

"Terapeut je vrlo važan, kao i samosvijest,“ objašnjava i dodaje:

"U odbojci smo pod stalnim pritiskom da stalno pobjeđujemo, srebro nikad nije dovoljno dobro. Ali, ljudi također ne razumiju da ni mi nismo zadovoljni. Mrzim gubiti, ne smijem se smijati kad osvojim srebro ili broncu. Ali, to me ne sprječava da ne cijenim proces i rad koji je uložen."

Teško je pronaći bolje nadimke za sportašicu od 'kćeri odbojkaškog Boga',“ koji joj je dao bivši trener Stefano Lavarini. No, čudo od djevojke počelo je trenirati odbojku tek sa 14 godina, a prije toga je igrala nogomet, tenis i plivanje.

Četiri titule prvakinja Južne Amerike, četiri srebrne medalje na VNL-u i dvije medalje sa Svjetskog prvenstva samo su kratak pregled nevjerojatnih uspjeha koju je ova napadačica donijela Brazilu, a sada se ističe u novostečenoj odsutnosti Ane Caroline, koju su svi od milja zvali "Carolana“.

Gabriela Braga Guimarães, svijetu odbojke poznatija pod nadimkom Gabi, brazilska je profesionalna odbojkašica koja svojim vještinama, karizmom i liderskim sposobnostima definira modernu eru ovog sporta. Kao kapetanica brazilske reprezentacije i ključna igračica talijanskog kluba Imoco Volley Conegliano, Gabi je postala sinonim za uspjeh i sportsku izvrsnost. Igra na poziciji primača-napadača, a sa svojih 180 cm visine i 65 kg težine kombinira nevjerojatnu snagu u napadu s iznimnom agilnošću u obrani, što je čini jednom od najkompletnijih igračica današnjice. Njezina karijera ispunjena je brojnim momčadskim titulama i individualnim priznanjima, uključujući olimpijske medalje, naslove Lige prvaka i titule MVP-a na najvećim natjecanjima.

Put od odbačenog talenta do zvijezde

Gabi je rođena 19. svibnja 1994. u Belo Horizonteu, gradu u brazilskoj saveznoj državi Minas Gerais. Od malih nogu pokazivala je sklonost sportu, odražavajući sportsku kulturu svog okruženja. Prije nego što je otkrila odbojku, okušala se u raznim disciplinama – četiri godine trenirala je plivanje, devet godina tenis, a njezina prva sportska ljubav bio je nogomet. Ove aktivnosti izgradile su njezinu fizičku spremu i natjecateljski duh.

Presudan trenutak dogodio se u njezinoj 14. godini. Kako bi ostala blizu srednjoškolskih prijatelja, pridružila se odbojkaškoj ekipi u svojoj školi, Colégio Pitágoras. Ubrzo je shvatila da je odbojka njezina istinska strast. Pokušala se priključiti prestižnom klubu Minas Tênis Clube, koji je imao partnerstvo s njezinom školom, no doživjela je prvo veliko razočaranje – odbijena je uz obrazloženje da je preniska. Ipak, Gabi nije odustala. Priliku je dobila u klubu Mackenzie Esporte Clube, gdje je započela njezin strelovit uspon. Pod vodstvom trenera Delicélija Rodriguesa, njezin je talent brzo došao do izražaja, a već sa 16 godina postala je profesionalka.

Uspjesi u mlađim selekcijama

Već u prvoj godini u Mackenzieju, Gabi je izabrana u mladu reprezentaciju savezne države Minas Gerais, a nedugo zatim stigao je i poziv u juniorsku reprezentaciju Brazila. Svoj potencijal na međunarodnoj sceni pokazala je 2010. godine na Južnoameričkom prvenstvu za mlađe kadetkinje u Peruu. Brazil je osvojio zlatnu medalju, a Gabi je proglašena najkorisnijom igračicom (MVP) i najboljom napadačicom turnira. Godinu dana kasnije, na Svjetskom prvenstvu za mlađe kadetkinje u Turskoj, bila je najbolji strijelac cijelog natjecanja sa 155 poena, potvrdivši status jedne od najvećih nada svjetske odbojke.

Dominacija na klupskoj sceni

Brazilska era: Sesc RJ i Minas

Profesionalnu karijeru započela je u Mackenzieju, no 2012. godine, s 18 godina, prelazi u jedan od najvećih brazilskih klubova, Sesc Rio de Janeiro (tada poznat kao Unilever Vôlei). Tamo je provela šest iznimno uspješnih sezona, postavši ključna igračica momčadi. S klubom iz Rija osvojila je čak pet naslova brazilske Superlige, četiri naslova klupskog prvaka Južne Amerike te dva srebra na Svjetskom klupskom prvenstvu.

U sezoni 2018./2019. vratila se u rodni Belo Horizonte i potpisala za Minas Tênis Clube. Taj se potez pokazao punim pogotkom. Predvodila je momčad do naslova prvaka Brazila – šestog u njezinoj karijeri – te do naslova pobjednika Kupa Brazila i Južnoameričkog klupskog prvenstva.

Osvajanje Europe

Nakon što je osvojila sve što se moglo u Brazilu, Gabi je 2019. godine napravila iskorak u Europu, potpisavši za turskog velikana VakıfBank İstanbul. U pet sezona provedenih u Istanbulu, potvrdila je status svjetske zvijezde. S VakıfBankom je osvojila dvije titule CEV Lige prvaka, pri čemu je u sezoni 2021./2022. proglašena MVP-jem natjecanja. Kolekciji trofeja dodala je dva naslova prvaka Turske, tri Kupa, dva Superkupa i naslov svjetskog klupskog prvaka 2021. godine.

U ljeto 2024. godine Gabi je postala prva Brazilka u povijesti talijanskog kluba Imoco Volley Conegliano. Njezin dolazak rezultirao je jednom od najdominantnijih sezona u povijesti kluba. U svojoj debitantskoj sezoni 2024./2025. osvojila je nevjerojatnih pet trofeja: talijansku Serie A1, talijanski Kup, Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo i CEV Ligu prvaka. Za svoje izvanredne nastupe proglašena je MVP-jem finala talijanskog prvenstva, potvrdivši svoj status pobjednice gdje god zaigra.

Stup brazilske reprezentacije

Gabi je za seniorsku reprezentaciju Brazila debitirala 2013. godine i od tada je nezamjenjiv dio momčadi. Od 2022. godine nosi i kapetansku traku. S Brazilom je ostvarila brojne uspjehe, a posebno se ističu olimpijske medalje. Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. osvojila je srebrnu medalju, dok je na Igrama u Parizu 2024. predvodila Brazil do bronce.

Na Svjetskim prvenstvima osvojila je broncu 2014. i srebro 2022. godine, gdje je izabrana u idealnu postavu turnira kao najbolji primač-napadač. Uz to, ima i četiri zlatne medalje s nekadašnjeg World Grand Prixa te četiri srebra iz Lige nacija. Višestruka je prvakinja Južne Amerike, gdje je redovito osvajala nagrade za najkorisniju igračicu.

Stil igre i osobni život

Gabi Guimarães utjelovljuje prototip moderne odbojkašice i sinonim za upornost i uspjeh u sportu. Njezina igra nema slabih točaka. U napadu je razorna, s nevjerojatnim repertoarom udaraca, dok je u obrambenim zadacima, prijemu servisa i igri u polju, jednako pouzdana. Njezina energija, borbenost i liderske kvalitete čine je igračicom koja nadahnjuje suigračice i publiku.

Izvan terena, Gabi je poznata po svojoj posvećenosti promicanju jednakosti u sportu. Aktivna je kao ambasadorica kampanje "Let's Keep the Ball Flying", koja se bori za ravnopravnost spolova kroz odbojku. U privatnom životu, održava bliske veze s obitelji koja također dijeli ljubav prema sportu, posebice tenisu, što dokazuje i ime njezinog psa – Nadal.

Svojim postignućima, profesionalnošću i karakterom, Gabriela Guimarães nije samo jedna od najboljih odbojkašica svijeta, već i istinski uzor sportašima diljem planeta. Njezina priča o upornosti, od odbačenog talenta do svjetskog vrha, inspiracija je koja pokazuje da se granice mogu pomicati samo uz predan rad i vjeru u sebe.

