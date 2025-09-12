Divovska 16-godišnja odbojkašica postala zvijezda: Svi žele vidjeti fenomen kojeg je nemoguće pobijediti

Internet je 'poludio' nakon što je 203 cm visoka 16-godišnja odbojkašica postala viralna.

Snimka srednjoškolske zvijezde Ryanne Brubaker - srednje blokerke Grundy Centra - na terenu brzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi su je u nemoći nazvali "varalicom".

Na isječcima, tinejdžerica se vidljivo nadvijala nad većinom svojih protivnica i jedva je trebala skočiti kako bi dohvatila mrežu i zakucala loptu.

Očito je visina obiteljska. Brubakerini roditelji su prethodno podijelili sliku sa svojom kćeri - koja je na obiteljskoj fotografiji izgledala nisko.

Njezini roditelji nosili su odgovarajuće majice s natpisom: "Klub visokih kćeri".

Brubaker je prethodno bila navedena na popisu s 203 cm kada je bila u drugoj godini, no sada je Spartanci imaju na popisu s 203 cm.

Stoga ne čudi da Spartanci ove su godine dominirale terenom. Trenutno imaju neporaženi omjer od 9-0 tijekom sezone 2025.

A Brubaker je bila u središtu svega. Šesnaestogodišnjakinja je zabilježila 80 'ubijanja' u samo 25 setova tijekom sezone.

To uključuje 19 'ubijanja' u dva različita meča tijekom sezone. To je učinila jednom protiv Gladbrook-Reinback prije nego što je ponovila postignuće protiv AGWSR-a.

Iako je sama njezina visina dovoljno impresivna, snimke koje su objavili Spartanci pokazuju da Brubaker može dosegnuti 315 cm u zraku. U nevjerojatnoj vertikalnoj visini za tinejdžericu.

Za referencu, 16-godišnjakinja bi bila izjednačena kao najviša igračica u američkoj ženskoj reprezentaciji - sa samo još jednom igračicom visokom 203 cm.