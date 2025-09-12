Kako je legendarni tenisač sve izgubio, a sada čeka peto dijete s 23 godine mlađom!

Nekadašnji teniski šampion Boris Becker iza sebe ima karijeru vrijednu divljenja, ali i život ispunjen skandalima, bankrotom i borbom s privatnim demonima. Trostruki pobjednik Wimbledona i vlasnik ukupno 49 ATP titula, u jednom trenutku bio je „težak“ gotovo 40 milijuna funti. No, loša ulaganja, raskošni stil života i visoke alimentacije doveli su ga do potpunog financijskog kraha

Godine 2017. Becker je proglasio bankrot, a pet godina kasnije završio je i iza rešetaka. Optužen je da je sakrio imovinu, među kojom su bila i njegova najvrjednija sportska priznanja – Wimbledonski trofeji i olimpijsko zlato. Osuđen je na dvije i pol godine zatvora, ali je nakon osam mjeseci pušten i deportiran iz Velike Britanije.

Sam Becker opisao je vrijeme provedeno u zatvoru kao najteže iskustvo u životu. Gubio je na kilaži, spavao u jaknama i s ručnikom oko glave da se ugrije, a povremeno se nalazio i u sukobima s drugim zatvorenicima. 'To razdoblje nikada neću izbrisati iz sebe. Zatvor ostaje s vama cijeli život', priznao je u jednom intervjuu.

U najtežim trenucima najveću podršku pružila mu je Lilian de Carvalho Monteiro, 23 godina mlađa stručnjakinja za političke rizike s afričkog otoka São Tomé i Príncipe. Nakon što je izašao iz zatvora, Becker se preselio u Milano gdje živi s Lilian, a nedavno je potvrdio da zajedno očekuju dijete. 'Ona je ljubav mog života i najbolja stvar koja mi se dogodila', rekao je Becker, ne skrivajući koliko mu znači nova prilika u životu.

Njegov privatni život uvijek je bio jednako buran kao i karijera. Iz prvog braka s Barbarom Feltus ima sinove Noaha i Eliasa. Iz kratke veze s Angelom Ermakovom dobio je kćer Annu, a sa drugom suprugom Lilly Kerssenberg ima sina Amadeusa. Uz troje propalih brakova i brojne afere, Becker je godinama punio naslovnice i van terena.

Iako će ga sportska povijest pamtiti po legendarnim mečevima i šampionskim titulama, Becker danas pokušava okrenuti novu stranicu te iza sebe ostavlja zatvorske dane i financijske nedaće, a ispred sebe gleda u obitelj i dolazak djeteta s partnericom Lilian.