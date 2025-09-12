Legendarni Nijemac otkrio sudbinu Đokovića: Srbin na korak do kraja karijere

Legendarni Boris Becker osvrnuo se na karijeru Novaka Đokovića i poručio kako srpskog asa očekuje neizvjesna budućnost. Po njegovom mišljenju, Đoković je i dalje u vrhu, ali u eri Carlosa Alcaraza i Jannika Sinera sve teže pronalazi način da se domogne novih grand slam trofeja.

Becker je podsjetio da je Đoković i sa 38 godina konkurentan te da je ove sezone stigao do polufinala na svim najvećim turnirima. Ipak, u direktnim duelima s mlađim rivalima sve češće ostaje bez rješenja. „Protiv Alcaraza je pokazao borbu, čak je mogao dobiti drugi set, ali i sam je priznao da više nije realno pratiti njihov ritam“, naglasio je Becker.

Prema njegovim riječima, Novak je prvi put otvoreno priznao da je moguće kako će 2026. biti njegova posljednja sezona na grand slamovima. 'On ne igra tenis da bi osvajao Masters turnire po 17. put. Njegov cilj su grand slamovi. Ako i sam osjeti da to više nije realno, logično je da razmišlja o završetku', dodao je Nijemac.

Iako se Đoković spominjao i kao potencijalni sudionik Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., Becker smatra da je to „nerealno“ i da bi US Open 2023. već mogao imati ton oproštaja. Posebno jer je Novak u New Yorku, Parizu i Londonu napokon doživio poštovanje publike, koje mu je često nedostajalo u prošlosti.

'On je ostvario gotovo sve snove jer je 53 puta igrao polufinale grand slama, što je brojka koju nitko neće dostići. Sada ga publika, nakon svih godina otpora, konačno cijeni. A to je paradoksalno možda i razlog da razmisli o povlačenju. Jer godinama ga je gurala želja da prkosi i bori se protiv svih. Sada, kad je to nestalo, nestaje i posljednji motiv', zaključio je Becker.

Prema legendarnom Nijemcu, Đoković je došao do trenutka kada razmišlja ne samo koliko dugo može igrati, nego i zašto bi uopće nastavio.

