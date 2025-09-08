Pogledajte brutalno poniženje Donalda Trumpa na US Openu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sinoć je u New Yorku završen i posljednji Grand Slam turnir u godini. U spektakularnom finalu US Opena sastala su se dva najbolja tenisača današnjice - Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Do naslova je stigao Španjolac čime je postao prvi tenisač na ATP ljestvici, a početak finalnog meča kasnio je sat vremena zbog dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa. Pisali smo jutros o tome, donijeli i galeriju trenutka o kojem priča čitav svijet.

