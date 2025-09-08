Horor na autobusnoj stanici u Jeruzalemu: 'Odjednom su počeli pucati - bez prestanka'

6 MRTVIH, 20 RANJENIH /

Najmanje šest osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u napadu na autobusnoj stanici u glavnom gradu Izraela. Dvojica počinitelja, za koje Izraelci tvrde da su Palestinci sa Zapadne obale, ubijena su na mjestu događaja.

"Bio sam na stanici i htio ući u autobus broj 62 koji je stajao na mjestu. U tom trenutku ugledao sam napadača, zajedno s još jednom osobom. Odjednom su počeli pucati - bez prestanka. Napadač je krenuo i prema meni. Uskočio sam u autobus, puzao po podu i skrio se iza sjedala", kazao je jedan od očevidaca.

Ubijeno je šestero ljudi - jedna žena i petorica muškaraca, od toga trojica rabina, a više od dvadeset je ranjeno, među njima i trudnica.

Počinitelji su, kako tvrdi izraelska policija Palestinci u dvadesetim godinama sa Zapadne obale, koji su uz sebe imali noževe i improvizirani pištolj- mitraljez takozvani Carlo koji sami izrađuju. Svladala su ih i ubila trojica Izraelaca koja su se ondje zatekla, a među njima i jedan ultraortodoksni vojnik. Na mjesto događaja stigao je i premijer Netanjahu.

Nitko još nije preuzeo odgovornost, no palestinske militantne skupine Hamas i Islamski Džihad pohvalile su napadače. Za Izrael još jedan razlog za odmazdu na svim frontama. Više pogledajte u prilogu.