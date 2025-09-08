Kako je raditi u školi? Ravnateljica: 'Nekad su učitelje smatrali autoritetima, a danas...'

DRUGA STRANA MEDALJE /

Počela je nova školska godina za gotovo 445 tisuća učenika. Među njima je 36 tisuća prvašića, koji su prvi put sjeli u školske klupe. Mnogo je promjena i novosti u učionicama, a najveća je u prvim razredima srednjih strukovnih škola gdje je uvedena takozvana modularna nastava. O očekivanjima i promjenama u školstvu razgovarali smo s ravnateljicom Osnovne škole Pavleka Miškine u Zagrebu Vesnom Vrbanović, koja nam je otkrila i izazove s kojima se susreću nastavnici, ali i djeca