HRVATI NA METI PREVARANATA /

Alen Delić otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu

Urušila se takozvana piramidalna shema čime su brojni Hrvati izgubili novac. Riječ je o aplikaciji Xuex, a iz policije su građane pozvali na oprez. 

Sudeći po dosadašnjoj praksi u ovakvim slučajevima, svi koji su sudjelovali u ovoj piramidi sada su na meti novih prevara jer će im se početi javljati svi koji navodno mogu vratiti njihov novac.

Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s Alenom Delićem, zamjenikom predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i pitala kako je uopće moguće da se dogodi ovako masovna prevara. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.9.2025.
8:50
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx