Alen Delić otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HRVATI NA METI PREVARANATA /

Urušila se takozvana piramidalna shema čime su brojni Hrvati izgubili novac. Riječ je o aplikaciji Xuex, a iz policije su građane pozvali na oprez.

Sudeći po dosadašnjoj praksi u ovakvim slučajevima, svi koji su sudjelovali u ovoj piramidi sada su na meti novih prevara jer će im se početi javljati svi koji navodno mogu vratiti njihov novac.

Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s Alenom Delićem, zamjenikom predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i pitala kako je uopće moguće da se dogodi ovako masovna prevara.