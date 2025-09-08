Alen Delić otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu

MANJE GRADNJE, VIŠE ZELENILA /
Urušila se takozvana piramidalna shema čime su brojni Hrvati izgubili novac. Riječ je o aplikaciji Xuex, a iz policije su građane pozvali na oprez.
Sudeći po dosadašnjoj praksi u ovakvim slučajevima, svi koji su sudjelovali u ovoj piramidi sada su na meti novih prevara jer će im se početi javljati svi koji navodno mogu vratiti njihov novac.
Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s Alenom Delićem, zamjenikom predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i pitala kako je uopće moguće da se dogodi ovako masovna prevara.