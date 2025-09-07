'KRVAVI MJESEC' /

Večeras ste mogli uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, nova stiže već 2028.

Večeras nas na nebu očekuje druga potpuna pomrčina Mjeseca ove godine, koja će nam priuštiti prizor dramatičnog tzv. "krvavog Mjeseca". Pomrčina će trajati 82 minute, a najbolji pogled imat će promatrači u Aziji i Zapadnoj Australiji, no i stanovnici Europe, Afrike, istočne Australije te Novog Zelanda, koji će imati priliku vidjeti barem dio pomrčine, uključujući i fazu potpunosti. 

Potpuna pomrčina Mjeseca događa se kada Zemlja prođe točno između Sunca i Mjeseca. Više u videu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.9.2025.
21:02
danas.hr
Pomrčina MjesecaPomrčinaMjesec
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx