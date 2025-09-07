Večeras ste mogli uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, nova stiže već 2028.

'KRVAVI MJESEC' /

Večeras nas na nebu očekuje druga potpuna pomrčina Mjeseca ove godine, koja će nam priuštiti prizor dramatičnog tzv. "krvavog Mjeseca". Pomrčina će trajati 82 minute, a najbolji pogled imat će promatrači u Aziji i Zapadnoj Australiji, no i stanovnici Europe, Afrike, istočne Australije te Novog Zelanda, koji će imati priliku vidjeti barem dio pomrčine, uključujući i fazu potpunosti.

Potpuna pomrčina Mjeseca događa se kada Zemlja prođe točno između Sunca i Mjeseca. Više u videu...