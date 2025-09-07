Hrvatska igra povijesnu utakmicu protiv Crne Gore

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IDEMO, VATRENI! /

Nakon neuvjerljive pobjede na Farskim otocima prije dva dana, hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak dočekuje Crnu Goru. Bit će to prvi i povijesni susret dvaju reprezentacija u službenim susretima.

Vatreni su večeras odradili posljednji trening uoči utakmice. Hrvatska bi slavljem nad Crnom Gorom izbila na vrh skupine L, s istim brojem bodova kao i Češka, ali s utakmicom manje. Crna Gora, pak, u Zagreb je doputovala nakon 2-0 poraza od Češke u Podgorici. Crnu Goru vodi Robert Prosinečki, slavni bivši hrvatski nogometaš.