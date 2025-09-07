MAJSTOR ZANATA /

Zelg Galešić otkrio našem reporteru najveću tajnu FNC 24 priredbe

Zelg Galešić, slavni bivši hrvatski MMA borac, otkrio je našem reporteru Vehmiru Džakmiću tajnu pobjede svog borca kojeg vodi, a koji trenira u njegovom Trojan gymu u Puli, teškaškog kralja Ivana Vitasovića protiv Darka Stošića u glavnoj borbi večeri na FNC 24 eventu. Ne samo tajnu, nego i pripremu za meč, jer je Vitasović izgledao kao nikad i obranio je teškaški pojas prezentacijom života. 

Reprizu FNC 24 eventa pogledajte na platformi VOYO. 

7.9.2025.
9:07
Sportski.net
Fnc 24FncZelg GalesicMma
