Zelg Galešić otkrio našem reporteru najveću tajnu FNC 24 priredbe

MAJSTOR ZANATA /

Zelg Galešić, slavni bivši hrvatski MMA borac, otkrio je našem reporteru Vehmiru Džakmiću tajnu pobjede svog borca kojeg vodi, a koji trenira u njegovom Trojan gymu u Puli, teškaškog kralja Ivana Vitasovića protiv Darka Stošića u glavnoj borbi večeri na FNC 24 eventu. Ne samo tajnu, nego i pripremu za meč, jer je Vitasović izgledao kao nikad i obranio je teškaški pojas prezentacijom života.

