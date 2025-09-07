Joker pokosio protivnika za manje od 30 sekundi! Nevjerojatan nokaut za pamćenje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AJME MAJKO! /

Nevjerojatna scena u kavezu – meč je tek počeo, a već je bio gotov. Joker Ilić trebao je samo pola minute da tehničkim nokautom svlada Žgelu i pošalje publiku u delirij.

Žgela je krenuo agresivno prema naprijed, ali izgubio je ravnotežu i tu je napravio kobnu grešku. Ilić je prvo precizno pogodio nogom u tijelo, zatim ga srušio lijevim direktom, a serijom udaraca na podu dovršio posao.

Brutalna demonstracija tehničke superiornosti – Ilić je pokazao zašto nosi nadimak Joker i zašto se od njega u budućnosti očekuje samo vrhunske borbe.