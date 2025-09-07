AJME MAJKO! /

Joker pokosio protivnika za manje od 30 sekundi! Nevjerojatan nokaut za pamćenje

Nevjerojatna scena u kavezu – meč je tek počeo, a već je bio gotov. Joker Ilić trebao je samo pola minute da tehničkim nokautom svlada Žgelu i pošalje publiku u delirij.

Teksutalni prijenos pratite na Net.hru

Žgela je krenuo agresivno prema naprijed, ali izgubio je ravnotežu i tu je napravio kobnu grešku. Ilić je prvo precizno pogodio nogom u tijelo, zatim ga srušio lijevim direktom, a serijom udaraca na podu dovršio posao.

Brutalna demonstracija tehničke superiornosti – Ilić je pokazao zašto nosi nadimak Joker i zašto se od njega u budućnosti očekuje samo vrhunske borbe.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.9.2025.
0:50
Sportski.net
Aleksandar Joker IlićMario žgelaFnc 24Fnc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx