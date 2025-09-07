Trener Cro Cop je ponosan! Pogledajte kako je Batinić sjajnim nokautom obranio pojas
Već je najavio da želi da mu sljedeći izazivač bude Miran Slo Rocky Fabjan
FNC 24 obilovao je brutalnim mečevima i nokautima, jedan takav smo vidjeli i u borbi za naslov u poluteškoj kategoriji protiv Kubanca Andreasa Ramosa.
Meč je trajao samo minutu i pol. Toliko je trebalo Zagrepčaninu da sruši Kubanca koji trenira u Puli. Ramos je pokazao neiskustvo u borbi na nogama i nije se dobro zaštitio te ga je Batinić desnim direktom poslao na pod i obranio pojas.
Nokaut pogledajte u priloženom videu.
