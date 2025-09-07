Trener Cro Cop je ponosan! Pogledajte kako je Batinić sjajnim nokautom obranio pojas

FNC 24 obilovao je brutalnim mečevima i nokautima, jedan takav smo vidjeli i u borbi za naslov u poluteškoj kategoriji protiv Kubanca Andreasa Ramosa.

Meč je trajao samo minutu i pol. Toliko je trebalo Zagrepčaninu da sruši Kubanca koji trenira u Puli. Ramos je pokazao neiskustvo u borbi na nogama i nije se dobro zaštitio te ga je Batinić desnim direktom poslao na pod i obranio pojas.

Već je najavio da želi da mu sljedeći izazivač bude Miran Slo Rocky Fabjan.

