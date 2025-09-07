FNC 24 /

Trener Cro Cop je ponosan! Pogledajte kako je Batinić sjajnim nokautom obranio pojas

Već je najavio da želi da mu sljedeći izazivač bude Miran Slo Rocky Fabjan

7.9.2025.
0:37
Sportski.net
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

FNC 24 obilovao je brutalnim mečevima i nokautima, jedan takav smo vidjeli i u borbi za naslov u poluteškoj kategoriji protiv Kubanca Andreasa Ramosa

Sve o FNC 24 eventu čitajte i gledajte na portalu Net.hr

Meč je trajao samo minutu i pol. Toliko je trebalo Zagrepčaninu da sruši Kubanca koji trenira u Puli. Ramos je pokazao neiskustvo u borbi na nogama i nije se dobro zaštitio te ga je Batinić desnim direktom poslao na pod i obranio pojas.

Već je najavio da želi da mu sljedeći izazivač bude Miran Slo Rocky Fabjan

Nokaut pogledajte u priloženom videu.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

FncFnc 24Matej BatinićAndreas Ramos
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FNC 24 /
Trener Cro Cop je ponosan! Pogledajte kako je Batinić sjajnim nokautom obranio pojas