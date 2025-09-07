Emotivni Spahović nakon pobjede: 'Sretan sam, ali i tužan – borbu sam posvetio bratu'

FNC /

Nakon borbe, Tomo Spahović otvoreno je govorio o emocijama koje su ga pratile u kavezu.

'Ne postoji sretnija osoba od mene, ali i tužna... Moja obitelj me uvijek prati, pratio me i moj preminuli brat. Danas nije bio tu fizički, ali osjećao sam ga uz sebe,' rekao je Spahović i dodao da je pobjedu posvetio upravo njemu.

Borbu je opisao kao jednu od svojih najboljih u posljednje vrijeme: 'Opravdao sam svoj nadimak ‘Zvijer’. Vrijeme ne može stati, idem dalje. Borio sam se kao onaj Tomo Spahović iz 2014., kada su padali najbolji – i evo sada je pao još jedan."

Najavio je i nove izazove: 'U Njemačkoj ću pokazati ‘Neandertalcu’ što mu slijedi.'