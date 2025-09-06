Filip 'Nitro' Pejić oglasio se nakon borbe: 'Prvi put sam uživao'

oduševljen /

Filip 'Nitro' Pejić oglasio se nakon svog FNC nastupa i priznao da je doživio jedno potpuno novo iskustvo. Kako kaže, posebno ga je dirnula atmosfera i navijanje publike koja je skandirala i Dinamu i njemu osobno.

'Prvi put sam uživao u borbi,' istaknuo je Pejić, dodavši da nije očekivao kako će dvoboj otići sve do treće runde. Priznao je i da je imao određenih problema prije ulaska u kavez, no unatoč tome naglasio je kako mu je ovo bilo lijepo i posebno iskustvo koje će pamtiti.

