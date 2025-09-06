FNC 24: Miočić, Cro Cop... Razgovarali smo sa svjetski poznatim Hrvatom: 'Nije istina da ga je prozvao'

UŽIVO

Fight Card

Glavna borba večeri: Ivan Vitasović (106.0) (c) - Darko Stošić (108.4) - borba za pojas teške kategorije

Sunaslovna borba: Mario Žgela (88.4) - Aleksandar Ilić (88.3) - catchweight do 88.5 kilograma

Matej Batinić (92.4) (c) - Andres Ramos (92.9) - borba za pojas poluteške kategorije

Francisco Barrio (80.0) - Vaso Bakočević (79.5) - catchweight do 80 kilograma - extreme boxing borba

Ivan Sičaja (65.6) - Pawel Politylo (66.9*) - borba za pojas perolake kategorije

Arturas Kudresovas (93.5) - Tomo Spahović (93.2) - poluteška kategorija

Michal Andryszak (115.0) - Said Sowma (113.0) - teška kategorija

Filip Pejić (70.7) - Aleksandar Janković (70.7) - laka kategorija

Filip Vidak (77.6) - Veljko Aleksić (77.6) - velter kategorija, finale reality showa Fight of Nations™: Put do pobjede

Fran Luka Đurić (61.3) - Stipe Brčić (61.5) - bantam kategorija

Tiriel Luka Abramović (93.5) - Patryk Grabowski (92.4) - poluteška kategorija

Marko Ančić (66.1) – Mykola Kazachynskyi (66.1) - perolaka kategorija

Zelg Galešić: 'Mi ne glumimo, želimo samo najbolje'

16.30 - Zelg Galešić, slavni bivši hrvatski MMA borac, dao nam je intervju uoči FNC 24 eventa. Zelg Galešić će na eventu voditi Ivana Vitasovića i Andresa Ramosa. Svi navedeni su iz Zelgovog MMA kluba Trojan gym. Ivan više nije isti borac kao prije 10 godina kad je izgubio od Stošića, ne da nije isti borac nego nije više ista osoba. To je neki drugi borac. Darko je tu večer prije 10 godina bio bolji. Sad smo se kod Ivana posvetili nekim drugim stvarima koje smo prije zapostavili od silnih mečeva, znate svi da je Vitasović imao pauzu više od godinu dana zbog ozljeda. To čime smo se bavili u toj pauzi s Ivanom Vitasovićem pokazalo se kao pun pogodak. On je u ovih godinu dana napredovao u nekim dijelovima koji su mu bili lošija strana i vjerujem da je Ivan Vitasović najbolja verzija sebe ikad. Ako Darko očekuje Ivana koji se borio prije godinu i 4 mjeseca ili Ivana Vitasovića od prije 10 godina, mislim da je jako pogriješio u procjeni. Ivan Vitasović nikad, ali nikad nije birao suparnike, samo mi je rekao da želi što bolje suparnike. Nikad on nije spomenuo ni Stošića ni Deliju, ni ikog. Nije istina da je Ivan prozvao Stošića. Jedini tko je ikad spomenuo nekog borca, to sam bio ja, kad sam rekao - mislim da bi sad bio meč između Ivana Vitasovića i Darka Stošića sasvim drugačiji. To je jedini moje prozivanje. Deliju u životu nisam spomenuo niti ikog drugog. Ono što mi tražimo, tražimo kvalitetu. Želimo ići prema naprijed. Ne želimo biti prvaci, borit se s nekim kantama, uzimati novce i glumit nešto. Nekome je ovo vrh, vrhunac karijere, nama je ovo stanica. Tako to gledam. Da bi Ivan Vitasović napredovao, trebaju mu jaki suparnici", kaže nam Zelg Galešić i nastavlja:

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

"Ante Delija, Darko Stošić, svejedno. Prvi suparnik koji nam je bio ponuđen je bio Delija, to smo i prihvatili, ali nakon što je Ante potpisao za UFC, na red je došao Darko. Vjerujemo u ono što smo radili, vjerujemo da bez obzira tko god stao pred Ivana, da Ivan protiv njega ima velike šanse. Motivacijski je Stošić dobar suparnik, bolji nego da smo dobili nekog stranca. Vjerujem da će Ivan Vitasović doći do svog cilja. Može meč otići u svih 5 rundi, ne mora, spremni smo na sve. Imamo A, B i C opciju. Odradili smo jako dobar posao, spremni smo. Bez obzira kako meč završio, izlika neće biti. Ako Darko dobije Ivana Vitasovića, pobijedit će najbolju verziju Vitasovića. Spremni smo i vjerujemo u pobjedu Ivana protiv Darka, kao i Ramosa protiv Batinića", zaključio je Zelg Galešić.

SuperFan zona

16.00 - Prije nego što krene uzavrela atmosfera u dvorani, fanove borilačkih sportova čeka prava poslastica – SuperFan zona ispred Arene, koja svoja vrata otvara od 15 sati. SuperFan zonu organizira SuperSport, a dostupna je svim punoljetnim posjetiteljima bez obzira na to imaju li ulaznicu za FNC 24 ili ne. Zona donosi pregršt zabave, druženja, igara i aktivnosti koje pravi MMA fanovi jednostavno ne smiju propustiti. SuperFan zona će se nalaziti kod zapadnog ulaza u dvoranu Arena Zagreb. Posjetitelji će moći testirati svoju izdržljivost na mehaničkom biku, ući u specijalni oktagon u kojem mogu pokazati svoje udaračke sposobnosti i mogućnosti na MMA lutki, zavrtiti SuperSpin ili prognozirati rezultate borbi u SuperFight aplikaciji.Najbolje i najsretnije očekuju i super nagrade, a u SuperFan zoni će biti i prostor za opuštanje i pripremu pred početak samog FNC 24 eventa.

Meet & Greet sa Stipom Miočićem

U sklopu SuperFan zone koju organizira SuperSport, u 16 sati počinje službeni FNC-ov Meet&Greet na kojem će se uz mnoge FNC borce pojaviti i poseban FNC-ov gost Stipe Miočić. Posjetitelji će tako dobiti jedinstvenu priliku da se uslikaju sa Stipom te upoznaju bivšeg UFC prvaka i istinsku legendu MMA sporta.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da u subotu, 6.9. na vrijeme dođu kod Arene Zagreb i ne propuste ovaj spektakularan događaj.

Najava

Sve je spremno za borilački spektakl godine. FNC je za svoju 24 priredbu pripremio 12 borbi, od čega su tri za pojas prvaka. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović i Darko Stošić borit će se za pojas teške kategorije, koji drži Vitasović. Matej Batinić branit će pojas poluteške kategorije protiv Andresa Ramosa, a za pojas perolake kategorije borit će se Ivan Sičaja i Pawel Politylo. Samo Sičaja može osvojiti pojas jer je Politylo pao vagu. Opet...

Borit će se još puno hrvatskih boraca, od kojih izdvajamo Filipa Pejića, Francisca Croatu Barrija u boksačkom meču protiv starog znanca Vase Bakočevića, Tiriela-Luku Abramovića i Frana Luku Đurića. Posebni gost ove priredbe bit će najveći UFC teškaš svih vremena Stipe Miočić, koji će se družiti s fanovima ispred Arene Zagreb prije početka priredbe, a i trebao bi predati pojas prvaku teške kategorije nakon meča.

U Areni će biti i najbolji i najveći hrvatski MMA borac ikad Mirko Filipović, koji će biti u kutu Batiniću. Za spomenuti kako će event na platformi VOYO komentirati Boris Jovičić uz stručnog sukomentatora Hrvoja Sepa, dok će reporter Net.hr-a Vehmir Džakmić i donosit sve reakcije boraca.

Priredba započinje u 19.30. Prijenos je dostupan na našem popularnom streaming servisu VOYO, a popis borbi možete pogledati u objavi niže.

