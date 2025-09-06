Kaos ispred Arene Zagreb! Stipe Miočić izazvao delirij, nikad ovako nešto nismo vidjeli

Gužva je i u ovim trenucima ispred Arene Zagreb, uoči FNC 24 eventa koji ćete moći ekskluzivno gledati samo na platformi VOYO. Stipe Miočić se u Superfan zoni družio s obožavateljima i davao autograme, a održao je i podcast u kojem je podijelio svoja iskustva iz velike MMA karijere. Rijeka ljudi htjela ga je vidjeti, mnoštvo ga je slušalo, upijalo svakzu njegovu riječ, nestvarni su kadrovi bili ispred Arene Zagreb. Superfan zonu organizirao je SuperSport, a bila je dostupna svim punoljetnim posjetiteljima bez obzira na to jesu li imali ulaznicu za FNC 24 ili ne.

Zona je donijela pregršt zabave, druženja, igara i aktivnosti koje pravi MMA fanovi jednostavno nisu smjeli propustiti. SuperFan zona nalazila se kod zapadnog ulaza u dvoranu Arena Zagreb.

Posjetitelji su mogli testirati svoju izdržljivost na mehaničkom biku, ući u specijalni oktagon u kojem mogu pokazati svoje udaračke sposobnosti i mogućnosti na MMA lutki, zavrtiti SuperSpin ili prognozirati rezultate borbi u SuperFight aplikaciji. Najbolji i najsretniji dobili su i super nagrade, a u SuperFan zoni se nalazio i prostor za opuštanje i pripremu pred početak samog FNC 24 eventa koji će biti, ne sumnjamo u to - za pamćenje!

