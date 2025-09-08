Nećete vjerovati! Vitasović obranio pojas i srušio nemogući rekord Stipe Miočića

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, u subotu je u Areni Zagreb priredila spektakl FNC 24, jednu od najvećih priredbi u svojoj povijesti.

U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović taktički i fizički je izdominirao Darka Stošića te jednoglasnom odlukom sudaca obranio pojas teške kategorije. Trofej mu je uručio legendarni Stipe Miočić.

Vitasović je postavio i povijesni rekord, u borbi je zadao čak 479 udaraca, čime je srušio Miočićev svjetski rekord (407 udaraca protiv Marka Hunta 2015.).

Nakon trijumfa poslao je poruku hejterima:

"Malo vas je vjerovalo u mene, nemojte se praviti da niste. Prestanite pljuvati poražene borce, ne znate kroz što prolazimo."

