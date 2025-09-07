Dugo će se još pričati o FNC 24 eventu

Zagrebačka Arena sinoć je bila poprište FNC spektakla koji je došao do svoje 24. priredbe. Pred punim tribinama u glavnoj borbi večeri do velike pobjede stigao je Ivan Vitasović koji je obranio pojas protiv Darka Stošića. Upozoravamo vas kako bi vas neki kadrovi borbi mogli uznemiriti.

FNC 24 u reprizi možete pogledati na platformi VOYO

Duboko iza ponoći, prepuna Arena s nestrpljenjem je dočekala meč godine. Meč u koji je samo jedan borac ušao i odveo ga u jednosmjernu ulicu. Ivan Vitasović postavio je tempo, ostavivši Darku Stošiću mrvice u zagrebačkoj areni.

Bio je to boksački masterclass u režiji aktualnog prvaka koji je na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Stošić se sinoć jednostavno nije pojavio u Areni, vidno razočaran na kraju borbe skinuo je rukavice i činilo se kao je spreman objaviti kraj karijere, no prvi čovjek FNC-a, Dražen Forgač zaustavio ga je u i toj namjeri. Emocije su očito bile velike i na jednoj i na drugoj strani.

"Pokušali smo, uspjeli smo dio predvidjet i evo očito radimo dobar posao. Pojas ostaje u Puli i stvarno sam zahvalan prvo sebi kao i ostalima iz kluba i ovo je jedna od mojih najvećih pobjeda", kazao je u kavezu nakon pobjede Ivan Vitasović.

Uspješno obranu imao je i Matej Batinić. Član Cro Cop teama kojem je i sam Mirko Filipović bio u kutu pokazao je klasu protiv Andresa Ramosa. Priča je bila gotova u prvoj rundi nakon sjajne boksačke kombinacije i prvog ozbiljnog udarca koji je Batinić uputio. Nakon proslave Batinić je sam prozvao sljedećeg izazivača.

"Što je bolje od pobjede protiv jednog Trojanca, dvije pobjede protiv Trojanca."

Tad je na scenu stupio Miran Fabjan. Ušao je u kavez nakon prozivke, uzeo pehar Batiniću iz ruku i rekao mu...

"Ovo ću uzet ja kući u vratit neću nikad, sljedeći put ću uzet i ovaj pojas."

Batinić mu je sa smiješkom kazao:

"To možeš uzet, ali ovo nećeš. Dođi ovdje Slo Rocky, gdje ćeš?"

Naravno, kakav bi FNC bio bez Mirana Fabjana koji je opet pokupio simpatije Arene nakon što je Batinićev pehar odnio njegovoj obitelji, a Arena se napokon naklonila i Ivanu Sičaji.

Ako su ostali ikakvi repovi nakon njihove prve borbe u Zadru, Sičaja ih je sinoć otklonio. Letećim koljenom zaledio je Poljaka Pawela Polityla u drugoj rundi čime je osvojio pojas perolakse kategorije.

"Odakle sam ovo izvukao pojma nemam. Samo sam čuo Luku iz kuta - leteće koljeno i to je bilo to", izjavio je Ivan Sičaja, novi prvak FNC-a u perolakoj diviziji.

Jedna od najemotivnijih borbi večeri bila je ona Tome Spahovića koji je impresivno zaledio Litavca Arturas Kudrešovas. Pobjedu je posvetio tragično preminulom bratu Benjaminu čija kćerka mu je prilikom proslave potrčala u zagrljaj, a malo tko je na to uspio suzdržati suze.

"Ovu pobjedu posvećujem svojem bratu Benji. Brate moj, iako znam da fizički nisi tu, znam da si uz mene, volim te i da ti dragi Bog da sve najljepše."

U emotivnoj večeri u sunaslovnoj borbi Aleksandar Ilić slavio je protiv Marija Žgele, a još jednom su veliki potencijal potvrdili Tiriel Luka Abramović i Fran Luka Đurić. FNC ide na dvomjesečnu pauzu, a onda 29. studenog kavez u Varaždinu preuzimaju Martin Batur i Poljak Mihal Kita.