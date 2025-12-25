FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVIO FOTOGRAFIJE /

Jole pokazao kako izgleda njegov Božić i uputio dirljivu poruku

Jole pokazao kako izgleda njegov Božić i uputio dirljivu poruku
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Jole je još jednom podsjetio da su najljepši darovi oni koji se ne mogu kupiti

25.12.2025.
14:36
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Joško Čagalj Jole (53), hrvatski pjevač zabavne glazbe i jedan od najpopularnijih domaćih izvođača, razveselio je svoje pratitelje na društvenim mrežama blagdanskom objavom povodom Božića. Na Facebooku je podijelio nekoliko fotografija snimljenih u toplom božićnom ambijentu, na kojima pozira u društvu svoje obitelji.

Blagdani u znaku obitelji i toplih želja

Uz fotografije, Jole je uputio i iskrenu poruku svojim obožavateljima, poželjevši im mir, zdravlje i zajedništvo. Naglasio je važnost provođenja blagdana s voljenima, uz smijeh, glazbu i dobru hranu, ali i podsjetio da su najvrjednije upravo ljudskost i briga jednih za druge.

Poruka koja je dirnula pratitelje

Njegove riječi brzo su prikupile brojne lajkove i komentare, a pratitelji su mu uzvratili lijepim željama i pohvalama na toploj i jednostavnoj poruci. Jole je još jednom pokazao koliko mu obitelj i iskrene vrijednosti znače, osobito u blagdansko vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO:Dubrovnik u blagdanskom zanosu! Pjevalo se: Ođe, ođe - nazdravlje vam Badnje jutro dođe

Jole
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVIO FOTOGRAFIJE /
Jole pokazao kako izgleda njegov Božić i uputio dirljivu poruku