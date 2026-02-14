Dalija Orešković 'spaljena' u Kaštel Sućurcu, ona im odgovorila kletvom

U Kaštel Sućurcu održana je tradicionalna krnjevalska povorka. Vrhunac večeri uslijedio je tradicionalnim spaljivanjem krnje, lutke koja simbolizira krivca za sve nedaće u protekloj godini.

Ove godine krnjuša je bila izrađena u liku saborske zastupnice Dalije Orešković, koju su organizatori, u satiričnom tonu, proglasili "krivcem za sve sućuraške probleme", piše Dalmacija danas.

Uz čitanje optužnice, u kojoj su se kroz humor i ironiju nabrajale "krivnje", krnjuša je na kraju spaljena pred okupljenima, čime je simbolično završeno pokladno razdoblje i "spaljeno" sve loše iz protekle godine.

Foto: Dalmacija danas

Foto: Dalmacija danas

'Dabogda bila tako krnjava godinama'

Ovaj čin komentirala je i zastupnica Dalija Orešković. "Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda loše mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina!", komentirala je Orešković.

