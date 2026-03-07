Muškarci na koljenima molili krunicu: Između ostalog i da se Mariju prizna za Majku svih ljudi

VELIKA AKCIJA /
Pazin pod opsadom: Uklonjena bomba iz Drugog svjetskog rata
Prva je subota u mjesecu, pa kao što je već tradicija, diljem Hrvatske se održava molitva krunice na trgovima.
Na Trgu bana Josipa Jelačića molilo se na sljedeće nakane:
1. zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,
2. zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije,
3. zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi,
4. zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci,
5. zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima,
6. duše u čistilištu