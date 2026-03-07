FREEMAIL
PRVA SUBOTA U MJESECU /

Muškarci na koljenima molili krunicu: Između ostalog i da se Mariju prizna za Majku svih ljudi

Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1 /32
Prva je subota u mjesecu, pa kao što je već tradicija, diljem Hrvatske se održava molitva krunice na trgovima.

Na Trgu bana Josipa Jelačića molilo se na sljedeće nakane:

1. zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,

2. zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije,

3. zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi,

4. zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci,

5. zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima,

6. duše u čistilištu

7.3.2026.
11:14
danas.hr
Marko Prpic/ Hrvoje Jelavic/Pixsell
KrunicaMolitvaZagrebšibenik
