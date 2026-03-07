Od javnog poniženja i slomljenog srca do tragičnog gubitka: Koga je sve ljubila Sandra Bullock?

Sandra Bullock, koju mnogi desetljećima nazivaju "američkom miljenicom", izgradila je karijeru glumeći u nizu uspješnih romantičnih komedija. Njezini likovi na platnu gotovo su uvijek pronalazili sretan kraj, no njezin stvarni ljubavni život ispisao je daleko složeniju priču, onu ispunjenu velikim strastima, javnim skandalima, bolnim prekidima i, na kraju, dubokom tragedijom. Od burnog braka i još burnijeg razvoda do pronalaska "ljubavi života" koja je prerano ugašena, put Sandre Bullock bio je sve samo ne holivudska bajka.

Tko su sve bili odabranici njezina srca pogledajte u galeriji