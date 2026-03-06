Preslatke njuškice na najprestižnijoj svjetskoj izložbi pasa: Koji je vama osvojio srce?

Crufts Dog Show 2026. u Nacionalnom izložbenom centru u Birminghamu u Engleskoj najveća je i najprestižnija izložba pasa na svijetu na kojoj sudjeluje više od 20.000 pasa različitih pasmina i veličina.

Natjecatelji su došli čak iz Perua i Novog Zelanda, a svi se nadaju da će osvojiti titulu "Najbolji na izložbi". Prošle godine dobio ju je Miuccia, četverogodišnji engleski hrt iz Venecije u Italiji.

Foto: Joe Giddens/PA Images/Profimedia

Ove godine vlasnici mađarskih pudli resaste dlake, elegantnih kolija, čupavih njufovundlandaca, samojeda i sibirskih haskija, boksera tužnog pogleda i veselih australskih ovčara, pridružuju se natjecanjima i poziranju pred sucima.

Prvog dana natjecanja predstavili su se najbolji radni i pastirski psi, uz prikaze poslušnosti, kretanja uz glazbu (heelwork to music) i energične utrke u flyballu, javlja Independent.

Policija West Midlandsa, također, je pokazala umijeće svoje jedinice sa službenim psima. Oni su se tjednima pripremali za show. Drugog dana, u petak, svoje će vještine pokazati najbolji terijeri i goniči, nakon čega u subotu slijede pasmine za pratnju i razonodu te patuljaste pasmine, a u nedjelju sportski lovački psi.

Crufts Dog Show engleski Kennel Club redovito organizira još od 1891. godine. Ovaj prestižni događaj uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda i predstavlja apsolutni vrhunac truda uzgajivača s cijeloga planeta.