Zgradu progutala zemlja! Ima mrtvih, među spašenima dvogodišnje dijete: Ove scene nisu za svakoga

Najmanje osam osoba poginulo je u četvrtak kada se urušio dom za starije i nemoćne u brazilskom gradu Belo Horizonteu, dok vatrogasci pretražuju ruševine tražeći četiri nestale osobe, izvijestio je AFP, prenosi France24.

U trenutku urušavanja nalazilo se 29 ljudi, kazali su iz vatrogasne službe države Minas Gerais. U zgradi na četiri kata nalazili su se i stanovi te kozmetička klinika.

Vatrogasci su rekli da uz pomoć psa za spašavanje tragaju za četiri nestale žrtve za koje se vjeruje da su zakopane ispod ruševina, hrpe slomljenih zidova, željeznih greda i zemlje. Hitne službe uspjele su spasiti osam osoba, uključujući dvogodišnjeg dječaka, dok je devet drugih uspjelo pobjeći samostalno ili uz pomoć susjeda.

"Uspjevamo uspostaviti kontakt s nekim od žrtava, stoga naporno radimo kako bismo spašavanje proveli što je brže moguće i uz najveću sigurnost", rekli su nadležni, prenosi Xinhua.

Prema riječima stanovnika, priskočili su u pomoć nakon što su čuli tutnjavu od urušavanja zgrade. Točan uzrok urušavanja još nije službeno potvrđen, istraga je i dalje u tijeku. Lokalna civilna zaštita istaknula je da bi mogući uzrok tragedije mogli biti strukturni problemi zgrade te potvrdila da obližnje kuće ne predstavljaju strukturni rizik. Policija će provesti daljnju istragu nakon završetka spasilačkih radova.