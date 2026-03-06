Svodnica, desna ruka Epsteina i prijateljica princa Andrewa: Tko je Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell bila je dugogodišnja partnerica i bliska suradnica Jeffrey Epstein, a njihov odnos bio je i romantične prirode, što potvrđuju brojne fotografije na kojima se ljube i grle. Optužena je da mu je pomagala u vrbovanju i manipuliranju maloljetnih djevojaka, zbog čega joj je suđeno u Sjedinjenim Državama, gdje je 2021. proglašena krivom te 2022. osuđena na 20 godina zatvora.

U središtu javnosti našla se i zbog poznate fotografije na kojoj se pojavljuje sa sada već bivšim engleskim princem Andrewom i jednom od Epsteinovih žrtava, Virginijom Giuffre.

Sama Maxwell potječe iz bogate i utjecajne obitelji te je bila najmlađe, deveto dijete britanskog izdavača Roberta Maxwella. Nakon očeve smrti i financijskog sloma njegova poslovnog carstva preselila se u Ameriku, gdje je izgradila društveni status prije nego što je njezina povezanost s Epsteinom dovela do kaznenog progona i zatvora.