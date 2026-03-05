Zlatni olimpijac bez zubi ljubi zanosnu pjevačicu koja plijeni glasom i tijelom

Godina 2026. donijela je sportsku dramu, neočekivane heroje i, čini se, novi omiljeni slavni par. Nakon mjeseci nagađanja, izvori su potvrdili ono o čemu se šuškalo još od kraja prošle godine: kanadska pop zvijezda Tate McRae (22) i američki hokejaški heroj Jack Hughes (24) u sretnoj su vezi. Njihova romansa, koja se rodila daleko od očiju javnosti, postala je glavna tema nakon što se umiješalo najveće sportsko rivalstvo na svijetu.

Iako par još uvijek nije službeno potvrdio svoju vezu na društvenim mrežama, izvori bliski pjevačici i sportašu za Us Weekly otkrili su da su u ekskluzivnoj vezi. Priča o njihovom upoznavanju zvuči kao scenarij moderne bajke, a započela je, kako to često biva, jednom porukom na Instagramu.

Glasine su prvi put potaknute u studenom 2025. godine, kada su Tate i Jack viđeni na, kako su očevici opisali, vrlo prisnoj večeri u popularnom restoranu Anton's u New Yorku. Izvor koji se zatekao na licu mjesta otkrio je kako je cijeli restoran gledao u njih te da je Jack "djelovao nervozno, kao da se neprestano osvrće oko sebe".

Samo mjesec dana kasnije, nagađanja su postala još glasnija. Pjevačica hita "greedy" viđena je kako bodri Hughesa na utakmici njegovih New Jersey Devilsa. Znakovito, bila je to njegova prva utakmica nakon povratka od ozljede, a njezina prisutnost nije prošla nezapaženo. Već sljedećeg dana, par je fotografiran u opuštenoj šetnji ulicama Manhattana, ne skrivajući osmijehe. Dodatnu potvrdu obožavatelji su pronašli kada je Jackov brat lajkao objave o njihovoj navodnoj vezi, što je protumačeno kao jasan znak odobravanja.

Rivalstvo na ledu na putu ljubavi

Prava drama uslijedila je u veljači 2026. tijekom Zimskih olimpijskih igara u Milanu. U napetom finalu hokejaškog turnira sastali su se vječni rivali, SAD i Kanada. Junak utakmice postao je upravo Jack Hughes, koji je u produžetku zabio pobjednički pogodak i donio Amerikancima prvo olimpijsko zlato nakon čuvenog "Čuda na ledu" 1980. godine. U tom je legendarnom trenutku, boreći se za pak, ostao i bez dva prednja zuba.

Dok je Amerika slavila svog novog heroja, kanadski navijači bili su shrvani. Njihov bijes ubrzo se usmjerio na Tate McRae. Kao ponosna Kanađanka iz Calgaryja, našla se na meti kritika jer je u vezi s čovjekom koji je "uništio snove" njezinoj domovini. Društvene mreže preplavili su komentari u kojima su je nazivali "izdajicom" i šalili se da mu je "odala kanadske hokejaške tajne". Unatoč pritisku, Tate je svom dečku pružila suptilnu podršku objavivši selfie uz emotikone koze (GOAT) i srca, jasno dajući do znanja na čijoj je strani njezino srce.

Izvori bliski paru tvrde da su oboje iznimno posvećeni jedno drugome. "Ona misli da je on stvarno super dečko i odlično se zabavljaju zajedno. Pruža mu veliku podršku u karijeri i obožava dolaziti na utakmice i navijati za njega", rekao je jedan izvor. Tate, koja je prije Hughesa bila u vezama s glazbenikom The Kid LAROI-jem i hokejašem Coleom Sillingerom, očito ima slabost prema sportašima.

Iako su im rasporedi pretrpani, navodno jedva čekaju kraj NHL sezone kako bi proveli više kvalitetnog vremena zajedno. Dok cijeli svijet čeka njihovu prvu zajedničku fotografiju, jedno je sigurno: ljubav između kanadske glazbene dive i američkog sportskog heroja jača je od bilo kakvog rivalstva na ledu.