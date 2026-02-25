Nećete vjerovati što je najljepša sportašica doživjela u domovini: Ovom se nije nadala

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam potvrdila je status jedne od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026., osvojivši srca publike ne samo izvanrednim nastupima, već i snažnom osobnošću. Nakon što je na ledu ispisala povijest osvojivši zlato i srebro, u domovini joj je priređen doček dostojan kraljice, okrunjen prestižnim kraljevskim odlikovanjem koje je potvrdilo njezino mjesto u panteonu nizozemskog sporta.

Dominacija na ledu i utrka za pamćenje

Atmosfera u milanskoj dvorani bila je naelektrizirana. Tisuće nizozemskih navijača, odjevenih u prepoznatljivu narančastu boju, stvorile su ambijent koji je više nalikovao Heerenveenu nego Lombardiji. Pritisak je bio golem, a Leerdam je na led izašla u posljednjem paru utrke na 1.000 metara, svjesna da je njezina sunarodnjakinja Femke Kok nekoliko trenutaka ranije postavila novi olimpijski rekord.

No, 27-godišnja Leerdam odvezla je utrku karijere. U izravnom dvoboju s braniteljicom naslova iz Pekinga, Japankom Miho Takagi, pokazala je nevjerojatnu mentalnu snagu i tehničku preciznost.

"Rekla sam samoj sebi: 'Imaš 80 godina da se oporaviš od ovoga. Možeš biti umorna poslije. Ne želiš živjeti sa žaljenjem'", otkrila je kasnije. S vremenom 1:12.31, srušila je tek nekoliko minuta star rekord i osvojila svoje prvo olimpijsko zlato, ispunivši san za koji je radila cijeli život.

Kamere su zabilježile i emotivnu reakciju njezinog zaručnika, boksača i influencera Jakea Paula, koji je s tribina u suzama pratio njezin trijumf, dok su suze radosnice ostavljale tragove maskare na licu nove olimpijske pobjednice. Bio je to trenutak koji je savršeno sažeo sirovu emociju i godine odricanja.

Nekoliko dana kasnije, Leerdam je svojoj kolekciji dodala i srebrnu medalju u disciplini 500 metara, završivši iza nepobjedive Femke Kok.

Nizozemska je slavila dvostruku pobjedu, a čestitke su stigle i od premijera Dicka Schoofa, koji je pohvalio "nevjerojatan uspjeh" i "nastup istinske veličine".

Ikona koja nadilazi sport

Uspjeh u Milanu samo je dio priče o Jutti Leerdam. S više od šest i pol milijuna pratitelja na Instagramu, ona je jedna od najprepoznatljivijih sportašica današnjice, figura koja je uspješno spojila vrhunske rezultate s globalnom popularnošću i komercijalnim uspjehom. Njezina popularnost nadilazi granice brzog klizanja, a ona svoju platformu svjesno koristi kako bi inspirirala druge, osobito mlade djevojke.

"Pokušavam doprijeti do što više ljudi, čak i putem društvenih mreža. Želim pokazati djevojčicama da i one to mogu. Da mogu naporno raditi za nešto i biti uspješne sve dok su usredotočene, marljive i disciplinirane", izjavila je Leerdam.

Tijekom Igara postala je viralna i njezina objava o nošenju šminke tijekom natjecanja. Istaknula je kako je njezin prepoznatljivi tuš za oči često bio predmet osuđivanja, iako joj je upravo on davao samopouzdanje. "Ovaj trenutak dokazuje da ne morate postati manje svoji da biste postigli nešto veliko. Vaš izgled vas ne definira kao osobu ili sportašicu", poručila je, dodavši da je to pobjeda za sve žene koje "ne žele biti stavljene u kutiju".

Viteška titula kao kruna uspjeha

Po povratku u Nizozemsku, Jutta Leerdam dočekana je kao nacionalna junakinja. Vrhunac slavlja dogodio se 24. veljače na svečanoj ceremoniji u palači Huis ten Bosch u Haagu, gdje joj je uručeno visoko državno priznanje. Zbog iznimnih sportskih postignuća i doprinosa društvu, proglašena je vitezom Reda Orange-Nassau (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Odlikovanje koje su joj uručili članovi nizozemske kraljevske obitelji predstavlja najveću čast koju sportaš može primiti i trajni simbol njezina utjecaja.

Od olimpijskog zlata osvojenog pod golemim pritiskom do kraljevskog priznanja, priča Jutte Leerdam priča je o talentu, upornosti i hrabrosti da se bude svoj. Ona nije samo prvakinja na ledu; ona je postala simbol moderne sportašice koja vlastitim pravilima ispisuje povijest i pomiče granice, kako u sportu, tako i izvan njega.

