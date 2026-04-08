Nevjerojatni prizori iz Zagreba: Pukla cijev na važnom raskrižju, sve je poplavljeno!

U srijedu popodne došlo je do puknuća cijevi na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu, zbog čega je voda poplavila cijelo raskrižje.

Dio stanovnika u Ulici grada Vukovara ostao je bez vode. Najavljeno je kako će radovi na sanaciji trajati do 23 sata.

"Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom 'VODA ZA PIĆE'", objavile su nadležne službe, koje korisnike na tom području mole za razumijevanje i strpljenje.