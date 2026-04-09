Ponos njemačkog diva! Svi detalji novog izdanja najpopularnijeg SUV-a: 'Briljira u tome'

Ako tražiš SUV koji izgleda spremno za avanture, a zapravo briljira u svakodnevici, novi Volkswagen T-Roc NF 1.5 eTSI DSG Trend igra upravo tu igru. Druga generacija automobila donosi dotjeran dizajn, više prostora i uglađeniju vožnju, bez potrebe za velikim revolucionarnim potezima.

Vizualno više nije onako kutijast. Linije su zategnutije i izduženije pa djeluje modernije i dinamičnije, iako je zadržao prepoznatljivu robusnost. U kabini sve ostaje u klasičnom Volkswagen stilu. Uredno, logično i bez iznenađenja. Digitalni kokpit i veliki ekran daju dozu suvremenosti, iako će nekima zasmetati što ni danas neke stvari poput kamere za vožnju unatrag nisu standard.

Na cesti T-Roc pokazuje svoje najjače adute. Vožnja je mirna, stabilna i posebno uvjerljiva na autocesti. Pri 130 do 140 km/h kabina ostaje tiha, bez buke vjetra i kotača, što ostavlja dojam više klase. Udobnost je vrlo dobra, ovjes uspješno pegla neravnine i sve djeluje opušteno i kontrolirano.

Motor od 116 KS u kombinaciji s DSG-om nije sportaš, ali je uglađen i dovoljno živ za svakodnevne potrebe. Ono što veseli je mogućnost ručnog mijenjanja brzina putem polugica iza volana. Kad ti dosadi automatika, možeš se malo poigrati i spustiti u nižu brzinu čisto da osjetiš motor. Sustav se nakon nekog vremena sam vraća u automatski način rada, što je praktično za svakodnevnu vožnju.

Iako nema klasične modove vožnje, ponaša se kao da ih ima. U standardnom režimu vozi mirno i štedljivo, dok u sportskom drži više okretaje i brže reagira na gas. Potrošnja na autocesti oko sedam litara pri 130 km/h pokazala se kao vrlo dobar rezultat u praksi.

Praktičnost je također na razini. Prtljažnik nudi dovoljno prostora, a dvostruko dno posebno se ističe jer je dublje nego kod dijela konkurencije, što olakšava pakiranje za dulja putovanja ili svakodnevnu kupovinu.

T-Roc ostavlja dojam zrelog i pouzdanog automobila koji sve radi kako treba. Ne pokušava biti spektakularan, ali nudi sigurnost i uglađenost koju mnogi traže. Ipak, ostaje pitanje cijene. Osnovni model kreće iznad 30 tisuća eura, dok bolje opremljene verzije značajno poskupljuju.

U vremenu kada konkurencija nudi sve više za manje novca, to postaje važan faktor. No unatoč tome, ovaj SUV i dalje ostaje siguran izbor za one koji žele provjerenu kvalitetu bez iznenađenja.

