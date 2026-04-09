Transformacija omiljene voditeljice: Izgubila 70 kilograma i preokrenula opasnu dijagnozu

Alison Hammond (51) jedna je od najpoznatijih i najomiljenijih britanskih televizijskih voditeljica, koju publika obožava zbog njezine vedrine i spontanosti u emisijama poput This Morning. Iza njezina osmijeha, međutim, krije se ozbiljna životna prekretnica, liječnici su joj dijagnosticirali preddijabetes, što je bio jasan znak da mora promijeniti navike. U tom trenutku, suočena s rizikom od razvoja dijabetesa i potaknuta obiteljskom poviješću bolesti, odlučila je preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem.

U sljedećih nekoliko godina izgubila je čak 70 kilograma, ali bez ekstremnih dijeta ili brzih rješenja. Ključnu ulogu odigrao je rad s osobnim trenerom Ellis Gatfield, uz kojeg je potpuno promijenila pristup vježbanju, umjesto iscrpljujućih kardio treninga koje nije podnosila, fokusirala se na 30-minutne kružne treninge snage nekoliko puta tjedno, uz dodatak boksa i Reformer pilatesa.

Paralelno je promijenila i prehrambene navike, ali bez strogih zabrana, nije izbacila omiljenu hranu, već je naučila jesti umjereno i svjesno, smanjila porcije i izbacila svakodnevno konzumiranje slatkiša i masne hrane.