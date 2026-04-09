Holivudsko - srpski spektakl stigao u Zagreb: Pogledajte tko je sve bio na premijeri

Nakon Beogradske, film 'Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu' sinoć je u CineStar Areni IMAX imao i svoju zagrebačku premijeru. Riječ je o holivudsko - srpskom filmu iza kojeg stoji glumac i producent Neb Chupin, dok režiju i scenarij potpisuju Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran.

Inače, film prati radnju tri stoljeća nakon Velikog potopa kada se svijet raspao u razbacane otoke, zauvijek izložene prijetnji ogromne, beskrajne Oluje. Jedina nada za sigurnost Otočana nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos, utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje Oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji vjeruju da istinski spas ne leži unutar Argosa, već s one strane same Oluje.

Na premijeri publiku su pozdravili producent Neb Chupin te redatelji i scenaristi Zoran Lisinac i Domagoj Mažuran, glumica Ivana Dudić, influencerica Polina Guseva te mnogi drugi, a tko je sve nazočio istoj, pogledajte u našoj galeriji.