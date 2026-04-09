Počelo je? Bageri s bušilicom stigli pred Vjesnik, pogledajte što rade neboderu

Bageri su stigli u četvrtak pred zgradu Vjesnika, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdilo nam je da se izvode radovi uklanjanja sjevernih konzola do sedme etaže, sa svrhom rasterećenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja samog nebodera.

Iz Ministarstva podsjećaju da je gradilište kontinuirano aktivno i na njemu se svaki dan izvode radovi u skladu s projektnom dokumentacijom. Samo uklanjanje nebodera, koji je izgorio u požaru u studenom prošle godine, izvodi se u fazama u skladu s projektnom dokumentaciju koja prati dinamiku izvođenja radova.

Dodaju da su dosad izrađene i revidirane tri faze projekta, a u trećoj fazi između ostalog obrađeni su i preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.

Bačić u utorak otkrio detalje

Podsjetimo, ministar graditeljstva Branko Bačić u utorak je kazao da bi uklanjanje azbesta iz 67 metara visoke zgrade trebalo započeti tijekom ovog tjedna. Istaknuo je da cijeli postupak neće utjecati na ugovorenu cijenu radova niti značajno produžiti rokove.

Napomenuo je i kako je riječ o radovima obuhvaćenima postojećim ugovorom, što znači da neće biti dodatnih troškova za uklanjanje azbesta. "Koštat će onoliko koliko je ugovorom dogovoreno, nema dodatnog plaćanja", rekao je Bačić i dodao kako se početak radova očekuje nakon što nadzorni inženjeri i revidenti dovrše potrebne procedure, ali i da se paralelno s time već provode pripremni radovi na zgradi.

Bačić je kazao i da se uskoro očekuje puštanje u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, neovisno o uklanjanju azbesta. "Već bi bio otvoren za promet da nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta", objasnio je ministar.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se rušenje, ali ne Vjesnika, nego oko njega! Bačić otkrio kada se otvara podvožnjak​