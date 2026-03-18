Grdosija se pojavila pred Vjesnikom: Ima poseban zadatak na vrhu nebodera

Velika dizalica stigla je u srijedu pred Vjesnikov neboder.

Doseže sve do vrha zgrade, koja je inače visoka 67 metara te ima 16 katova.

S pomoću nje će se ukloniti natpis sa samog vrha Vjesnika.

Rokovi produljeni zbog pronalaska azbesta

Podsjetimo, rokovi uklanjanja zgrade, koja je izgorjela u požaru u studenom prošle godine, produljili su se prošli tjedan nakon što je tvrtka Eurco koja izvodi radove ustanovila da na 16. katu ima azbesta. Tada su zabranjeni daljnji radovi na tom, ali i 15. katu koji predstavlja sigurnu zonu.

"Teško mi je reći o kojim količinama se radi, ali mogu reći da se nalaze 24 stupa u kojima je sigurno azbest. On je sada u statičkom smislu siguran", objasnio je Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministar graditeljstva Branko Bačić ocijenio je da uklanjanje neće previše pomaknuti rokove za otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji te da vjeruje kako bi se promet mogao otvoriti oko Uskrsa.

'Ima azbesta, nema azbesta. Malo je prevelika stvar da se igramo mačke i miša'