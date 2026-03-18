Nova sezona serije čije je emitiranje Bjelogrlić zabranio u RH: Pogledajte tko se sve pojavio

U Beogradu je sinoć održana premijera treće sezone jedne od najpraćenijih regionalnih serija Senke nad Balkanom, kojoj su prisustvovala poznata lica poput Milana Marića, Andrije Miloševića, Marije Bergam, Nataše Ninković i brojnih drugih. Serija je dugo izazivala interes i među hrvatskom publikom, ali nije bila prikazivana na hrvatskim televizijama jer nije postignut dogovor o otkupu emitacijskih prava za hrvatsko tržište, pa se epizode mogle gledati tek preko određenih streaming platformi.

U medijima su se povremeno pojavljivale spekulacije da je razlog neemitiranja i političke prirode, naročito zbog prikaza povijesnih ličnosti poput Ante Pavelića u radnji koja se događa između dva svjetska rata, no te su tvrdnje ostale nepotvrđene, dok su predstavnici projekta isticali kako glavni razlog ostaje poslovni dogovor o pravima.

Autor i producent Dragan Bjelogrlić, čije ime je povezano s brojnim uspješnim projektima poput hit filma Toma i serija Vratit će se rode, nedavno se našao u centru pažnje, zbog njegove najnovije uloge u filmu Svadba, koji je srušio sve rekorde gledanosti.