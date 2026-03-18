Slavna pjevačica obukla se samo u Messijev dres: Poslala poruku koja se neće svidjeti Leovoj supruzi

Slavna pjevačica Sabrina Carpenter pozirala je s dresom argentinske reprezentacije s brojem 10 koji nosi Lionel Messi, jedan od najpoznatijih nogometaša svih vremena.

„Olé, olé, olé Argentina“, podijelila je pop zvijezda na svom TikTok računu, dok je u pozadini svirala pjesma Bad Bunny „Tití me preguntó“ („U VIP-u, VIP...“), dodatno naglašavajući latino atmosferu i nogometni duh objave.

Od Disney zvijezde do kraljice popa: Tko je Sabrina Carpenter?

Malo tko je 2024. godine mogao izbjeći zarazne ritmove njezinih pjesama "Espresso" i "Please Please Please". Američka pjevačica i glumica Sabrina Carpenter u kratkom je vremenu prešla put od dječje zvijezde do globalne pop senzacije, a njezin uspjeh temelji se na godinama rada i glazbene evolucije.

Rođena 1999. u Pennsylvaniji, Sabrina Carpenter karijeru je započela kao glumica. Svjetsku prepoznatljivost stekla je ulogom buntovne Maye Hart u Disneyjevoj seriji Djevojka susreće svijet (2014. – 2017.). Paralelno je gradila glazbenu karijeru pod okriljem Disneyjeve izdavačke kuće Hollywood Records, objavivši četiri albuma koji su je predstavili mlađoj publici, no pravi proboj tek je slijedio.

Ključni trenutak dogodio se 2021. potpisivanjem za Island Records. Njezin peti album, emails i can't send (2022.), pokazao je zreliji zvuk i donio hitove poput "Nonsense". Ipak, album Short n' Sweet (2024.) lansirao ju je u sam vrh svjetske glazbene scene. Singlovi "Espresso" i "Please Please Please" postali su globalni fenomeni, rušeći rekorde na ljestvicama i osiguravši joj status megazvijezde. Uspjeh je okrunjen u veljači 2025., kada je osvojila svoja prva dva Grammyja.

Uz nastupe kao predgrupa na rekordnoj turneji Taylor Swift, Carpenter je učvrstila svoju poziciju. Svojim duhovitim tekstovima, pamtljivim melodijama i prepoznatljivim stilom dokazala je da je puno više od bivše dječje zvijezde, postavši jedna od najvažnijih figura današnje pop glazbe.