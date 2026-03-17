PREMIJERA NA JESEN? /

Stiže novi Baywatch! Procurile fotografije sa snimanja, evo tko će spašavati na plaži

Foto: Profimedia
Reboot kultne serije Baywatch stiže 2026. godine s novom generacijom spasilaca, ali i pokojim poznatim licem. U glavnim ulogama su Stephen Amell kao odrasli Hobie Buchannon, Shay Mitchell i Brooks Nader, dok se iz originalne postave vraća David Chokachi.

Nova verzija donosi osvježenu priču, više akcije i moderniji pristup, ali zadržava prepoznatljivu kombinaciju drame, spašavanja i života na plaži koja je ovu seriju učinila globalnim hitom. Serija će imati 12 epizoda, a premijera se očekuje na jesen. 

17.3.2026.
20:00
Hot.hr
Profimedia
BaywatchRebootSpasilačka SlužbaTv Serija
