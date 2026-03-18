Na sceni je od ranih 2000-ih: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Sonja Kovač

Hrvatska influencerica Sonja Kovač (42) godinama je prisutna na domaćoj javnoj sceni, a publika ju je upoznala još u mladosti kroz televizijske projekte. Od tada do danas njezin stil i izgled mijenjali su se zajedno s njezinom karijerom, koja se postupno razvijala od glume prema digitalnom svijetu i lifestyle sadržaju. Sonja je s vremenom izgradila i snažnu prisutnost na društvenim mrežama gdje dijeli trenutke iz svakodnevnog života, putovanja i modnih kombinacija. U privatnom životu preko deset godina bila je u vezi s hrvatskim poduzetnikom Goranom Mandićem, a 2022. godine su se zaručili na Maldivima. Par je 2024. dobio kćer koju su imenovali Bella May. Upravo zato mnogima je zanimljivo vidjeti kako se kroz godine mijenjao njezin izgled, ali i javni imidž.