Procurile fotografije: Ovako će izgledati potpuno nova bavarska zvijer!

Potpuno novi BMW i3 službeno će biti predstavljen u srijedu 18. ožujka, a dan ranije u javnost je procurilo nekoliko fotografija iščekivanog automobila. Dizajn BMW-a i3 temelji se na konceptu Neue Klasse, a proizvodna verzija izgleda jednako elegantno.

Ima potpuno novi BMW dizajnerski potpis koji je moderna interpretacija maske hladnjaka u obliku bubrega. Maska hladnjaka je tanja i sada se proteže preko cijele prednje maske. Ima osvijetljeni okvir i sadrži nova LED prednja svjetla.

Novi BMW i3 ima oštre linije sa svih strana i ugradbene ručke vrata koje mu daju čist izgled. Kultna Hofmeisterova izbočina je prenesena, a stražnji dio ima elegantne, obavijajuće LED diode. No, za razliku od mnogih današnjih vozila, stražnja svjetla se ne spajaju nego završavaju prije logotipa.

Foto: BMW

Preuzeo puno toga od BMW-a iX3

Interijer očigledno ima iste postavke kao i iX3, prvi BMW-ov model nove generacije, s digitalnom trakom ispod vjetrobranskog stakla umjesto instrumentne ploče, velikim ekranom infotainmenta te pomalo čudnim upravljačem s dva kraka.

BMW i3 bit će baziran na električnoj arhitekturi od 800 volti i podržavat će brzine punjenja do 400 kW. Od početka možemo očekivati i3 50xDrive, koji vjerojatno ima istu snagu od 469 KS kao iX3 50xDrive.

Izvješća sugeriraju da bi i3 mogao ponuditi domet do 800 kilometara. Kako smo već napisali na početku, službeno predstavljanje novog BMW-a i3 bit će sutra.

