Buran život pjevačice koja je zavela Muska i rodila mu troje djece

Kanadska glazbenica Grimes (38) danas slavi rođendan, a njezin život već godinama intrigira javnost. Ekscentrična umjetnica poznata je po futurističkoj glazbi, neobičnom stilu i snažnoj kreativnoj viziji, ali i po burnom privatnom životu. Posebnu pažnju medija izazvala je njezina veza s milijarderom i poduzetnikom Elonom Muskom (54), s kojim ima troje djece neobičnih imena – sina X Æ A-12 Muska, kćer Exu Dark Sideræl Musk i sina Techna Mechanicusa Muska. Dok se njezina glazbena karijera razvijala u smjeru eksperimentalnog popa i elektronike, privatni život često je bio jednako zanimljiv kao i njezina umjetnost. Povodom 38. rođendana prisjećamo se njezine karijere, ljubavnog života i trenutaka koji su je učinili jednom od najneobičnijih zvijezda suvremene pop kulture.